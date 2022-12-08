Нідерланди - Аргентина: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, 1/4 фіналу 9 грудня, 2022 рік. 21:00 НІДЕРЛАНДИ - АРГЕНТИНА Стадіон Ед'юкейшн Сіті (Доха, Катар) Головний арбітр - Майкл Олівер (Англія)

Збірні Нідерландів і Аргентини в 1/4 фіналу визначать другого за розкладом півфіналіста чемпіонату свііту-2022. Матч відбудеться в п'ятницю, 9 грудня о 21:00 за київським часом на стадіоні Ед'юкейшн Сіті.

Нідерланди

Місце в рейтингу ФІФА - 8

Для помаранчевих цей ЧС - одинадцятий. Тричі команда грала в фінальному матчі (1974, 1978, 2010), однак жодного разу не змогла здобути трофей. У 2014 - посіли 3 місце. Минулу першість Нідерланди пропустили - не змогли подолати кваліфікацію.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу G і напряму потрапила на турнір.

Фінальна частина

Досить впевнено виграли групу A, набравши 7 очок - перемоги над Сенегалом і Катаром і нічия з Еквадором.

1-й тур

0:2 Сенегал - Нідерланди -

2-й тур

1:1 Нідерланди - Еквадор -

3-й тур

2:0 Нідерланди - Катар -

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Нідерланди 3 2 1 0 5-1 7 2 Сенегал 3 2 0 1 5-4 6 3 Еквадор 3 1 1 1 4-3 4 4 Катар 3 0 0 3 1-7 0

1/8 фіналу

Впевнено перемогли США - 3:1.

Цікаві факти

Коді Гакпо - серед найкращих бомбардирів чемпіонату з 3 голами.

Пропустили попередній чемпіона світу, не пройшовши кваліфікацію;

На попередніх двох першостях, в яких брали участь неодмінно доходили, як мінімум, до півфіналу: в 2010 році програли в фіналі Іспанії, в 2014 році програли Аргентині в півфіналі (0:0, 2:4 - пен.).

Склад

Воротарі: Джастін Бейлоу (Феєнорд), Андріс Нопперт (Геренвен), Ремко Пасвер (Аякс).

Джастін Бейлоу (Феєнорд), Андріс Нопперт (Геренвен), Ремко Пасвер (Аякс). Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті, Англія), Джеремі Фрімпонг (Баєр, Німеччина), Дейлі Блінд (Аякс), Юррієн Тімбер (Аякс), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, Англія), Дензел Дюмфріс (Інтер, Італія), Маттейс де Лігт (Баварія, Німеччина), Тірелл Маласія (Манчестер Юнайтед, Англія), Стефан де Врей (Інтер, Італія).

Натан Аке (Манчестер Сіті, Англія), Джеремі Фрімпонг (Баєр, Німеччина), Дейлі Блінд (Аякс), Юррієн Тімбер (Аякс), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, Англія), Дензел Дюмфріс (Інтер, Італія), Маттейс де Лігт (Баварія, Німеччина), Тірелл Маласія (Манчестер Юнайтед, Англія), Стефан де Врей (Інтер, Італія). Півзахисники: Стівен Бергейс (Аякс), Деві Классен (Аякс), Кеннет Тейлор (Аякс), Френкі де Йонг (Барселона, Іспанія), Тен Копмейнерс (Аталанта, Італія), Мартен де Рон (Аталанта, Італія), Ноа Ланг (Брюгге, Бельгія), Хаві Сімонс (ПСВ).

Стівен Бергейс (Аякс), Деві Классен (Аякс), Кеннет Тейлор (Аякс), Френкі де Йонг (Барселона, Іспанія), Тен Копмейнерс (Аталанта, Італія), Мартен де Рон (Аталанта, Італія), Ноа Ланг (Брюгге, Бельгія), Хаві Сімонс (ПСВ). Нападники: Стівен Бергвейн, (Аякс), Мемфіс Депай (Барселона, Іспанія), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Вінсент Янссен (Антверпен, Бельгія), Ваут Вегхорст (Бешикташ, Туреччина).

Аргентина

Місце в рейтингу ФІФА - 3

Альбіселесте є одними з традиційних фаворитів мундіалів. Південноамериканська збірна двічі ставала найсильнішою у світі (1978 та 1986) та двічі програвала у фінальних матчах (1990, 2014).

Фінальна частина

Незважаючи на сенсаційну поразку в стартовому матчі від Саудівської Аравії, виграла два наступні поєдинки та посіла перше місце в групі C.

1-й тур

1:2 Аргентина - Саудівська Аравія -

2-й тур

2:0 Аргентина - Мексика -

3-й тур

0:2 Польща - Аргентина -

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Аргентина 3 2 0 1 5-2 6 2 Польща 3 1 1 1 2-2 4 3 Мексика 3 1 1 1 2-3 4 4 Саудівська Аравія 3 1 0 2 3-5 3

Цікаві факти

Аргентина зупинилася за крок від повторення серії збірної Італії без поразок (37 ігор поспіль), не вистачило саме не програти Саудівській Аравії;

Мессі став лише п'ятим футболістом в історії та першим аргентинцем, який відзначався голами на чотирьох різних мундіалях. Ліонель тепер має голи на чемпіонатах 2006, 2014, 2018 та 2022 років;



Таким чином, лідер аргентинців близький до того, щоб увійти до ТОП-10 кращих бомбардирів в історії ЧС. Для цього йомук потрібно зати один гол;

Мессі перевершив рекорд збірної Аргентини з матчів на чемпіонатах світу (23), випередевши Марадону (21).

Склад

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт).

Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт). Захисники: Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія).

Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія). Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина).

Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина). Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус, Італія), Лаутаро Мартінес (Інтер, Італія), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Англія), Ніколас Гонсалес (Фіорентина, Італія), Хоакін Корреа (Інтер, Італія), Пауло Дібала (Рома, Італія), Ліонель Мессі (ПСЖ, Франція).

Історія зустрічей

Зіграли між собою 9 матчів. Беззаперечна первага Летючих голандів 4 перемоги при 1 поразці. 4 матчі завершилися нічиєю. У фінальних частинах Мундіалей зустрічалися 5 разів: 2 перемоги в Нідерланідв, 1 - в Аргентини, 2 - нічиї. Востаннє грали в півфіналі ЧС-2014. Основний і додатковий час завершився нульової нічиєю, у серії пенальті сильнішими виявились аргентинці.

Цікаво, що на стадії 1/4 фіналу зіграли одну гру - на ЧС-1998 Нідерланди здобули перемогу (2:1).

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Нідерландів - 3,7, на перемогу Аргентини - 2,28, на нічию - 3,15.

Прогноз чемпіона

Нічия в основний час, вихід в 1/2 фіналу збірної Нідерландів.

Пряма трансляція

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