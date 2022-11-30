Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи Н чемпіонату світу з футболу збірна Уругваю зіграє з Ганою.

Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 2 2 0 0 5-2 6 2 Гана 2 1 0 1 5-5 3 3 Уругвай 2 0 1 1 0-2 1 4 Південна Корея 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

3-й тур