Австралія - Данія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група D. 3-й тур 30 листопада, 2022 рік. 17:00 АВСТРАЛІЯ - ДАНІЯ Стадіон Аль-Джануб (Аль-Вакра, Катар) Головний арбітр -

Збірні Австралії та Данії зіграють у матчі 3 туру групи D на ЧС-2022. Поєдинок відбудеться в середу, 30 листопада, о 17:00 за київським часом на стадіоні Аль-Джануб в Аль-Вакрі, який вміщує 40 тисяч глядачів.

Австралія

Місце в рейтингу ФІФА - 38

Збірна Австралії виступала на 5-ти ЧС. Лише одного разу команда вийшла з групи - це сталося у 2006 році. У відборі на ЧС-2022 команда у фіналі кваліфікації ЧС від Австралії і Океанії розгромила Соломонові Острови - 5:0. А потім у тиковому матчі кваліфікації здолала ОАЕ (2:1) і у фіналі кваліфікації Австралія здолала Перу - 1:0.

У першому турі ЧС-2022 Австралія зазнала розгромної поразки від Франції - 1:4. У другому турі Австралія здолала Туніс - 1:0.

Склад

Воротарі : Ендрю Редмейн (Сідней), Метью Раян (Копенгаген, Данія), Денні Вукович (Сентрал-Кост Мерінерс).

: Ендрю Редмейн (Сідней), Метью Раян (Копенгаген, Данія), Денні Вукович (Сентрал-Кост Мерінерс). Захисники : Натаніель Аткінсон (Хартс, Шотландія), Азіз Бехіч (Данді Юнайтед, Шотландія), Мілош Дегенек (Коламбус Крю, США), Томас Денг (Альбірекс Ніігата), Фран Карачіч (Брешія, Італія), Джоел Кінг (Оденсе, Данія), Кай Роулз (Хартс, Шотландія), Гаррі Суттар (Сток Сіті, Англія), Бейлі Райт (Мідлсбро, Англія).

: Натаніель Аткінсон (Хартс, Шотландія), Азіз Бехіч (Данді Юнайтед, Шотландія), Мілош Дегенек (Коламбус Крю, США), Томас Денг (Альбірекс Ніігата), Фран Карачіч (Брешія, Італія), Джоел Кінг (Оденсе, Данія), Кай Роулз (Хартс, Шотландія), Гаррі Суттар (Сток Сіті, Англія), Бейлі Райт (Мідлсбро, Англія). Півзахисники : Кіану Баккус (Сент-Міррен, Шотландія), Мартін Бойл (Хіберніан, Шотландія), Джейсон Каммінгс (Сентрал-Кост Мерінерс), Кемерон Девлін (Хартс, Шотландія), Айдін Хрустич (Верона, Італія), Джексон Ірвайн (Санкт-Паулі, Німеччина), Метью Леккі (Мельбурн Сіті), Авер Мабіл (Кадіс, Іспанія), Райлі Макгрі (Мідлсбро, Англія), Аарон Муй (Селтік, Англія).

: Кіану Баккус (Сент-Міррен, Шотландія), Мартін Бойл (Хіберніан, Шотландія), Джейсон Каммінгс (Сентрал-Кост Мерінерс), Кемерон Девлін (Хартс, Шотландія), Айдін Хрустич (Верона, Італія), Джексон Ірвайн (Санкт-Паулі, Німеччина), Метью Леккі (Мельбурн Сіті), Авер Мабіл (Кадіс, Іспанія), Райлі Макгрі (Мідлсбро, Англія), Аарон Муй (Селтік, Англія). Нападники: Мітчелл Дьюк (Фаджіано Окаяма, Японія), Крейг Гудвін (Аделаїда Юнайтед), Джеймі Макларен (Мельбурн Сіті), Гаранг Куол (Сентрал-Кост Мерінерс).

Данія

Місце в рейтингу ФІФА - 10

Збірна Данії виступала на фінальних частинах 5-ти чемпіонатів світу. Найкраще виступила у 1998 році у Франції, коли дійшла до 1/4 фіналу. Ще тричі Данія грала в 1/8 фіналу. У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу F (набрала 27 очок) і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 Данія зіграла внічию з Тунісом - 0:0. У другому турі данці поступилися Франції - 1:2.

Склад

Воротарі : Каспер Шмейхель (Ніцца, Франція), Фредерік Реннов (Уніон, Німеччина), Олівер Крістенсен (Герта, Німеччина).

: Каспер Шмейхель (Ніцца, Франція), Фредерік Реннов (Уніон, Німеччина), Олівер Крістенсен (Герта, Німеччина). Захисники: Сімон К'єр (Мілан, Італія), Йоакім Мегле (Аталанта, Італія), Расмус Ніссен Крістенсен (Лідс, Англія), Єнс Стрюгер Ларсен (Трабзонспор, Туреччина), Даніель Васс (Брондбю), Андреас Крістенсен (Барселона, Іспанія), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес, Англія), Віктор Нельссон (Галатасарай), Александр Бах (Бенфіка, Португалія).

Сімон К'єр (Мілан, Італія), Йоакім Мегле (Аталанта, Італія), Расмус Ніссен Крістенсен (Лідс, Англія), Єнс Стрюгер Ларсен (Трабзонспор, Туреччина), Даніель Васс (Брондбю), Андреас Крістенсен (Барселона, Іспанія), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес, Англія), Віктор Нельссон (Галатасарай), Александр Бах (Бенфіка, Португалія). Півзахисники: Матіас Йенсен (Брентфорд, Англія), Крістіан Нергор (Брентфорд, Англія), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем, Англія), Томас Ділейні (Севілья, Іспанія), Каспер Дольберг (Севілья, Іспанія), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед, Англія), Роберт Сков (Гоффенгайм, Німеччина), Андреас Сков Ольсен (Брюгге, Бельгія).

Матіас Йенсен (Брентфорд, Англія), Крістіан Нергор (Брентфорд, Англія), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем, Англія), Томас Ділейні (Севілья, Іспанія), Каспер Дольберг (Севілья, Іспанія), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед, Англія), Роберт Сков (Гоффенгайм, Німеччина), Андреас Сков Ольсен (Брюгге, Бельгія). Нападники: Андреас Евальд Корнеліус (Копенгаген), Йонас Вінд (Вольфсбург, Німеччина), Міккель Дамсгор (Брентфорд, Англія), Мартін Брейтвейт (Еспаньйол, Іспанія), Юссуф Юрарі Поульсен (Лейпциг, Німеччина), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт, Німеччина).

Група D

1-й тур

22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0

22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1

26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 2 2 0 0 6-2 6 2 Австралія 2 1 0 1 2-4 3 3 Данія 2 0 1 1 1-2 1 4 Туніс 2 0 1 1 0-1 1

3-й тур

30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція

30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія

Факти: Австралії потрібна перемога, адже у разі нічиї є шанс вище себе пропустити Туніс, який може переграти невмотивованих французів. Франція достроково забезпечила собі вихід до в 1/8 фіналу. При неймовірних обставинах Австралія може виграти групу (поразка Франції і перемога над Данією та відігравання шести голів). Збірну Данію у матчі з Австралією задовільняє лише перемога (рахунок має бути кращим, ніж можлива перемога Тунісу над Францією). Якщо Туніс не переграє Францію, то Австралію у матчі з Данією задовольнить нічия.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):

Жовта картка: –1 бал;

Непряма червона (дві жовті картки): - 3 бали;

Пряма червона картка: - 4 бали;

Жовта та пряма червона картки: - 5 бали;

8. Жеребкування.

Історія зустрічей

Збірні Австралії та Данії зустрічалися на ЧС-2018. Тоді матч завершився внічию 1:1. Також команди між мобою зіграли три товариські матчі - дві перемоги Данії (2:0, 3:1) та одну звитягу має Австралія (1:0).

Прогноз букмекерів

Данія - фаворит, на думку букмекерських компаній. Коефіцієнт на її перемогу - 1,52, на виграш Австралії - 6,90, на нічию - 4,30.

Прогноз Чемпіона

Перемога Данії - 2:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.