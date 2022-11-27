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Еквадор - Сенегал: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 02:28 211 0
Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада
Еквадор - Сенегал: де дивитися матч ЧС-2022
#Еквадор, #Сенегал, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи А чемпіонату світу з футболу збірна Еквадору зіграє з Сенегалом.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Нідерланди 2 1 1 0 3-1 4
2  Еквадор 2 1 1 0 3-1 4
3  Сенегал 2 1 0 1 3-3 3
4  Катар 2 0 0 2 1-5 0

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал - 1:3
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор - 1:1

3-й тур

  • 29 листопада17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар
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