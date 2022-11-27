Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру групи А чемпіонату світу з футболу збірна Еквадору зіграє з Сенегалом.
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Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Нідерланди
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2
|Еквадор
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
1-й тур
2-й тур
3-й тур
- 29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал
- 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар