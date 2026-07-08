Півфінал Вімблдона Костюк – Носкова: крок до найбільшого досягнення в українському жіночому тенісі

Марта Костюк творить історію українського тенісу. 24-річна киянка вперше у кар'єрі вийшла у півфінал Вімблдона і спробує досягти успіху, який раніше не підкорявся нашим тенісисткам – пробитися до вирішального матчу турніру Grand Slam.

Суперницею Марти стане чеська спортсменка Лінда Носкова. Дівчата розташовуються поруч у рейтингу WTA, і визначити фаворитку майбутнього протистояння непросто. Але ми спробуємо.

Марта Костюк, 13 ракетка світу, 24 роки

Костюк проводить абсолютно найкращий у кар'єрі сезон. На ґрунті українка видала неймовірну серію з 17 поспіль перемог, завдяки якій завоювала титули WTA 250 у Руані та найбільший – WTA 1000 в Мадриді.

На Ролан Гаррос тенісистка вперше у кар'єрі вийшла у півфінал, обігравши на шляху до нього головну фаворитку турніру польку Швьонтек та першу ракетку України Еліну Світоліну.

Марта поступово починає розкривати свій великий тенісний талант завдяки дорослішанню та вірному вибору тренера. Полька Сандра Заневська на третій рік співпраці з Костюк остаточно знайшла ключі до непростого характеру своєї підопічної, і ось прийшли серйозні результати.

Киянка виглядає добре не лише на ґрунті. На старті сезону вона дійшла до фіналу в Брісбені, обігравши послідовно трьох представниць топ-10. Травма на Australian Open завадила ще більш швидкому прогресу.

Мала Марта пошкодження і перед переходом на трав'яне покриття після ґрунту, тому до Вімблдона не зіграла на ньому жодного матчу. Зважаючи на загалом невдалі виступи на траві протягом кар'єри, незрозуміло, чого було очікувати від Костюк на британському мейджорі.

Виявилося, що прогрес тенісистки продовжується незалежно від покриття.

Першу суперницю, аргентинку Надю Подороску, яка довго не грала на високому рівні, тим більше, на траві, Марта прогнозовано розгромила без проблем. Більш серйозні випробування розпочалися далі.

"Нейтральну" Блінкову в другому колі вдалося перемогти у запеклій боротьбі. Ніби опонентка не являла собою нічого особливого, проте Марта настільки зациклилася на потужності ударів, що могла програти фактично виключно на своїх помилках. Добре, що у другій партії трохи допомогла Блінкова, а в третьому сеті сама Костюк вчасно прийшла до тями.

До гри третього кола Вімблдона проти американки Наварро Марта, очевидно, зробила правильні висновки. Суперниця, яка чотири попередні очні поєдинки в українки виграла, не пробачила б великої кількості невимушених помилок.

Так, без локального спаду в кінцівці другого сету не обійшлося. Його Емма миттєво використала й партію забрала, проте ще дві Костюк виграла без будь-яких варіантів для американки.

Марта Костюк Getty images

Співвітчизниця Наварро Ешлін Крюгер, попри 102 номер у світовому рейтингу, перед Вімблдоном здобула 16 перемог у 17 проведених матчах на траві. Певні проблеми для Марти своєю потужністю, яка грає чималу роль на цьому покритті, їй вдалося створити. Однак обидві партії в підсумку залишилися за Костюк.

Жасмін Паоліні, фіналістка Вімблдона-2024, до чвертьфіналу нинішнього турніру потрапила достатньо несподівано. Італійка за попередні пів року не могла виграти більше двох поспіль матчів на жодному змаганні. У Британії її нарешті прорвало, але Марта на те не зважала.

Українка не дала досвідченій суперниці шансів, не дозволивши за дві партії здобути жодного брейк-пойнту. Костюк упевнено вела гру і без проблем пробилася до півфіналу Вімблдона.

Раніше лише Еліні Світоліній у 2019 році вдавалося вийти у два поспіль півфінали турнірів Grand Slam на Вімблдоні та US Open. На жаль, до фіналів багаторічній першій ракетці України поки не виходило добиратися.

Костюк свій перший півфінал на Ролан Гаррос теж програла. Зараз друга спроба.

Лінда Носкова, 21 рік, 12 ракетка світу

Носкова є одним із продуктів безупинного чеського конвеєра по випуску сильних тенісисток. За спиною в Лінди непогані досягнення у підлітковому віці: перемога на юніорському Ролан Гаррос-2021 та п'ятий рядок юніорського рейтингу.

Тенісистка поступово долала шлях нагору в дорослому тенісі. Яскравих проривів Носкова не мала, зате стабільно йшла вперед. У 2024-му виграла перший турнір серії WTA 500 на харді в Монтерреї. Другого довелося чекати майже два роки.

Поточного сезону Лінда дійшла до півфіналу "тисячника" в Індіан-Веллсі та чвертьфіналу в Мадриді (про цей матч ми ще згадаємо). А за тиждень до старту Вімблдона стала чемпіонкою турніру WTA 500 у Берліні. Причому здобула "золотий дубль" - виграла також і парні змагання.

На Вімблдоні суперниці Носкової були загалом складнішими, ніж у Костюк. Німкеню Зайдель чешка пройшла без проблем, а потім несподівано мучилася три сети з ґрунтовичкою з Колумбії Камілою Осоріо.

Найважчим поєдинком стала гра третього кола проти румунки Кирсті, яка у свій останній сезон у професійному тенісі, попри 36-річний вік, творить на корті дива. Тут були не просто три сети, а один відіграний Носковою матч-пойнт у третій партії й супертай-брейк, що завершився з рахунком 11:9 на користь чешки.

Наступні опонентки, американка Кіз та бельгійка Мертенс, теж не були з категорії простих, та все ж для перемоги над кожною Лінді вистачило двох сетів.

Лінда Носкова Getty images

Якщо років 10 тому найкращі чеські тенісистки відзначалися в першу чергу потужністю, то зараз ситуація змінилася. Так, сили в ударах і в Носкової, і в Кароліни Мухової (ще однієї півфіналістки Вімблдона-2026) вистачає. Однак при цьому вони є й достатньо технічними, й тактично грамотними.

Завдяки цьому Лінда має у своєму активі хороші результати на всіх трьох покриттях і фактично позбавлена у грі слабких місць.

Очні зустрічі

Костюк і Носкова грали між собою один раз – у кінці квітня у чвертьфіналі в Мадриді. Матч відбувався ввечері за умов холодної погоди та сильного вітру. Тоді до цього краще пристосувалася Марта, вигравши перший сет на тай-брейку, а в другому нагодувавши суперницю "бубликом". А ще за два матчі здобувши титул.

Зараз у передмісті Лондона теж достатньо вітряно, але спекотно. Все ж порівнювати ці два поєдинки навряд чи варто. Все ж занадто різні покриття. Як би за півтора тижні не був витоптаний газон на Центральному корті, до ґрунту він ще дуже далекий.

Прогноз букмекерів

Костюк є невеликою фавориткою протистояння. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.75. Успіх Носкової оцінюється цифрою 2.08.

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Блискучі виступи Марти останніх трьох місяців привели до того, що навіть на траві, покритті, на якому українка ніколи не мала серйозних результатів, вона вважається фавориткою проти дуже непростих опоненток.

Насправді, важко спрогнозувати, як розвиватиметься гра. Загалом майстерність українки є вищою, проте дуже багато залежатиме від її психологічного стану. На Ролан Гаррос Костюк перед півфіналом явно перевантажила себе важливістю поєдинку й відверто провалила його.

Зараз українка відверто каже, що виступає на Вімблдоні без жодних сподівань і намагається просто отримувати задоволення від тенісу. Саме це й виглядає ключем до дверей, які ведуть у фінал.

Зазначимо, що переможниця майбутнього поєдинку забезпечить собі з нового тижня потрапляння до топ-10 світового рейтингу. Якщо Носкова уже там дебютувала після титулу в Берліні, то Костюк досі не підкорила цю вершину. У випадку її перемоги вперше в історії дві українки опиняться у чільній десятці.

Де дивитися матч Костюк – Носкова

Півфінальний поєдинок Вімблдона відбудеться 9 липня орієнтовно о 17:00 за київським часом на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету після матчу Коко Гофф – Кароліна Мухова.

В Україні трансляція гри буде доступна на платформах Суспільного. Також Setanta Sports проводитиме трансляцію в межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.