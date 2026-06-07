Звєрєв проти Коболлі в фіналі Ролан Гаррос: хто здобуде дебютний титул турніру Grand Slam?

Поточний розіграш Ролан Гаррос майже став історією. На турнірі залишилося провести фінальний матч чоловічого одиночного розряду. І він стане дійсно історичним.

У боротьбі за перший трофей мейджорів у кар'єрі зійдуться німець Александр Звєрєв та італієць Флавіо Коболлі. Турнір вийшов настільки непередбачуваним, що уже в півфіналах у чоловіків та жінок вперше з 1977 року не залишилося жодного володаря титулів Grand Slam.

У представників сильної статі змагання через травму зап'ястя змагання пропускав чинний чемпіон іспанець Карлос Алькарас. Його принциповий суперник, італієць Яннік Сіннер, абсолютно несподіваним чином програв аргентинцю Черундоло у другому колі з рахунку 6:3, 6:2, 5:1 через тепловий удар. А 39-річного Новака Джоковича просто наздогнав вік.

За їхньої відсутності у вирішальних матчах шанс отримали інші.

Александр Звєрєв, 3 ракетка світу, 29 років

Тенісист народився у родині відомого радянського тенісиста, повного свого тезки, Александра Звєрєва, яка під час розпаду СРСР емігрувала до Німеччини. Тож Александр-молодший представляє на міжнародному рівні саме цю країну.

За свою уже достатньо тривалу кар'єру Звєрєв має багато досягнень. Він здобув 24 титули рівня АТР, є золотим призером Олімпіади-2020, дворазовим чемпіоном Підсумкового турніру, триразовим фіналістом мейджорів.

От тільки ані виграти трофей на Слемі, ані стати першою ракеткою світу йому досі так і не вдавалося. Зараз Александр має хороший шанс закрити один зі своїх гештальтів.

Поточний сезон третя ракетка світу проводить традиційно непогано. Проте жодного титулу йому здобути так і не вдалося. На вирішальних стадіях змагань його постійно зупиняли або Яннік Сіннер (4 рази), або Карлос Алькарас (1 раз). Якщо раніше це робили представники Великої трійки, особливо це стосується Джоковича, то зараз естафету отримали двоє нових домінаторів світового тенісу.

Найкращим досягненням Звєрєва в сезоні є фінал Мастерсу в Мадриді. І поразка без шансів там Сіннеру.

Александр Звєрєв Getty images

На Ролан Гаррос Александр виступає впевнено. За 6 матчів він поки програв лише два сети, тому на корті провів відносно небагато часу. Раніше фактор довгих і енерговитратних зустрічей у перших колах дуже заважав німцю на вирішальних стадіях турнірів Grand Slam.

У чвертьфіналі та півфіналі Звєрєв заступив дорогу молодим та амбітним іспанцю Рафаелю Ходару та чеху Якубу Меншику. Лише останній зміг забрати у Александра одну партію.

Тож фаворит повністю готовий до фіналу.

Флавіо Коболлі, 14 ракетка світу, 24 роки

Італійський тенісист не став свого часу молодим проспектом такого рівня, як зараз Жуан Фонсека, Рафаель Ходар чи Лернер Тьєн. В юніорському віці Коболлі став переможцем Ролан Гаррос-2020, і його найбільші успіхи пов'язані саме з грунтом.

Лише у 22 Флавіо увійшов до топ-100 світового рейтингу. Його прогрес був не швидким, зате поступовим. Наразі Коболлі має у своєму активі лише 3 виграних турніри АТР. Причому поточного сезону він став чемпіоном хардового "п'ятисотника" в Акапулько.

Зараз, завдяки виходу в фінал Ролан Гаррос, із наступного тижня італієць уже дебютує в топ-10, а якщо зуміє стати чемпіоном, злетить аж на п'яту позицію.

Флавіо Коболлі Getty images

Варто зазначити, що на шляху Коболлі до вирішального матчу в Парижі опинився лише один суперник із першої десятки. У чвертьфіналі канадець Оже-Альяссім був обіграний у чотирьох сетах. Серед інших опонентів варто відзначити вже згаданого Тьєна, однак американець отримав у третьому колі від Флавіо справжній розгром.

У півфіналі Коболлі пощастило не витрачати сили. Хоча, мабуть, слово "пощастило" тут є не дуже доречним, адже італієць мав грати з колегою по збірній та особистим другим Маттео Арнальді, який знявся до поєдинку через вірусне захворювання. За словами Коболлі, він мало не заплакав, коли дізнався цю новину.

Очні зустрічі

Тенісисти провели між собою 4 поєдинки, 3 з яких залишилися за Звєрєвим. Важливим моментом є те, що цьогоріч на ґрунті спортсмени грали двічі, і кожен здобув по одній перемозі.

Коболлі впевнено здолав німця у півфіналі в Мюнхені, а у чвертьфіналі в Мадриді тим самим відповів Звєрєв.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти букмекерських контор дуже нагадують цифри на жіночий фінал. При тому, що тут проти очевидного фаворита гратиме не 114-та, а 14-та ракетка світу. Тим не менш, на перемогу Звєрєва можна поставити з коефіцієнтом 1.25. На успіх Коболлі – за 4.00.

Зрозуміло, що німець буде шалено мотивований нарешті тріумфувати на омріяному Слемі, однак усім відомі, що психологія не є сильною стороною Александра. Тиск, який він, безумовно, створить сам на себе через великі очікування, здатен йому завадити.

По той бік сітки знаходитиметься тенісист, який вміє грати саме у ґрунтовий теніс, нівелюючи в довгих розіграшах перевагу суперника у потужності. Чи вистачить Коболлі цього для апсету, велике питання, однак із першого погляду коефіцієнти букмекерів на фінал виглядають занадто однобокими.

Де дивитися матч Звєрєв – Коболлі

Фінальний поєдинок чоловічого одиночного розряду на Ролан Гаррос відбудеться 7 червня орієнтовно о 16:00 за київським часом на центральному корті Philippe-Chatrier. В Україні трансляцію матчу з українським коментарем можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.