Визначилася несподівана чемпіонка турніру WTA 500 у Берліні

Чеська тенісистка Лінда Носкова (13) стала переможницею турніру серії WTA 500 у Берліні, обігравши у фінальному матчі четверту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу.

Гра тривала рівно 2 години і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:3.

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Фінал, 21 червня

Лінда Носкова (Чехія) – Джессіка Пегула (США) 6:4, 4:6, 6:3

Суперниці зустрічалися вчетверте, чешка тричі була сильнішою.

Носкова здобула дебютний для себе титул на траві, загалом лише другий у кар'єрі й з наступного тижня вперше потрапить до топ-10 рейтингу.

Пегула стала першою тенісисткою в сезоні, яка дісталася до фіналів турнірів WTA на всіх трьох покриттях, однак перемогти їй вдалося тільки на харді (Дубай) та грунті (Чарльстон).

Нагадаємо, що на турнірі в Берліні Еліна Світоліна (8) зупинилася на стадії чвертьфіналу.