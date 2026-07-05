Їхала на Вімблдон з надією не програти у першому колі, – Костюк розповіла про вихід в 1/8 фіналу

Марта Костюк поділилася емоціями від дебютного виходу в 1/8 фіналу Вімблдона та розповіла, внаслідок чого це стало можливим.

Інтерв'ю української тенісистки наводить Tennis Channel.

Марта прокоментувала причини, завдяки яким вдалося перемогти в третьому колі Вімблдона американку Емму Наварро, якій до того Костюк програла чотири рази поспіль.

"Це був чудовий матч. Однозначно допомогло те, що я вже грала проти неї раніше. З моменту нашої останньої зустрічі я сильно змінилася. Я дуже чекала на цей матч і, звісно, неймовірно рада перемозі. Знаєте, я була б однаково щаслива сьогодні незалежно від результату, тому що й так пройшла далеко на Вімблдоні. Я їхала сюди з думкою: "Будь ласка, тільки не програй знову в першому раунді". І ось я вже в четвертому колі, тому я дуже щаслива".

Причиною своїх останніх успіхів Марта бачить у змінах у власній психології.

"Думаю, можливо, я просто навчилася бути лагіднішою до себе. Здається, в цьому і є ключ. Я впевнена, що психологія стоїть на першому місці. Думаю, всі гравці на моєму рівні вміють грати в теніс. Все вирішують буквально кілька розіграшів, кілька відсотків чи статистичних нюансів. Тут важлива кожна дрібниця. І якщо ти можеш забезпечити собі найкращі шанси, особливо у власній голові, то знайдеш багато відповідей".

6 липня Марта проведе матч 1/8 фіналу Вімблдона проти американки Ешлін Крюгер. Час початку гри визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Костюк після перемоги над Наварро увійшла до списку головних фавориток Вімблдона.