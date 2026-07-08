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Конкурентка Костюк у рейтингу WTA стала суперницею українки в півфіналі Вімблдона

Станіслав Матусевич — 8 липня 2026, 17:18
Конкурентка Костюк у рейтингу WTA стала суперницею українки в півфіналі Вімблдона
Лінда Носкова
Getty images

Чеська тенісистка Лінда Носкова (12) вийшла у півфінал Вімблдона, в якому зустрінеться з українкою Мартою Костюк (13). У чвертьфінальному поєдинку Носкова обіграла бельгійку Елізе Мертенс (27).

Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5. Зазначимо, що за гру Мертенс мала лише один брейк-пойнт, який не реалізувала.

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Чвертьфінал, 8 липня

Лінда Носкова (Чехія) – Елізе Мертенс (Бельгія) 6:3, 7:5

Єдина очна зустріч Носкової та Костюк відбулася у кінці квітня поточного року у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Мадриді. Українка перемогла у двох партіях і зрештою стала чемпіонкою змагань.

Для 21-річної півфінал Вімблдона стане першим на турнірах Grand Slam. Гра проти Костюк відбудеться 9 липня. Переможниця матчу розпочне наступний тиждень у топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Костюк впевнено обіграла італійку Жасмін Паоліні (17) у чвертьфіналі британського мейджору.

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