Європейське дербі, Німеччина в гонитві за першим місцем, Туніс після зміни тренера: анонс 10-го дня ЧС-2026

Під час десятого ігрового дня чемпіонату світу з футболу відбудуться ще чотири матчі ЧС-2026. З великою ймовірністю ми дізнаємося імена нових учасників плейоф, а також команд, які достроково втратять шанси на вихід до наступного раунду.

Збірна Нідерландів у європейському дербі зустрінеться зі Швецією. Німці спробують закріпити успіх, здобутий у матчі з Кюрасао, в протистоянні з Кот-д'Івуаром, а футболісти з маленької острівної держави цього разу боротимуться з Еквадором. На завершення ігрового дня Туніс після зміни тренера зіграє проти Японії.

Розклад матчів 10-го дня ЧС-2026

Перші два поєдинки ігрового дня розпочнуться ввечері за київським часом. О 20:00 на поле вийдуть Нідерланди та Швеція, а о 23:00 стартує зустріч Німеччина – Кот-д'Івуар. Поєдинки Еквадор – Кюрасао та Туніс – Японія закриють нічну програму.

Субота, 20 червня

20:00 Нідерланди – Швеція

23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар

Неділя, 21 червня

03:00 Еквадор – Кюрасао

07:00 Туніс – Японія

Нідерланди – Швеція: кривдник України спробує закріпити успіх

"Ораньє" двічі виходили вперед у матчі проти Японії, однак зрештою задовольнилися нічиєю. Шведи ж продовжують перемагати в офіційних матчах під керівництвом Грема Поттера. У першому турі скандинави розгромили Туніс – 5:1.

Нідерланди – суперник, звісно, значно серйозніший. Водночас перемога практично гарантує "синьо-жовтим" вихід до плейоф. Тож із мотивацією проблем точно не буде.

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Історія протистояння:

Через географічне сусідство ці збірні доволі часто перетиналися у відбіркових циклах чемпіонатів світу та Європи. За інформацією WorldFootball.net, команди провели між собою 25 матчів.

Перший із них відбувся ще у 1908 році на Олімпійських іграх. Тоді нідерландці перемогли з рахунком 2:0. Загальна статистика також на боці "Ораньє" – 11 перемог за 8 поразок і 6 нічиїх.

Шведи можуть похвалитися найбільшою перемогою в історії цього протистояння – 6:1 у 1954 році.

Ці збірні зустрічалися і на чемпіонаті світу-1974. Тоді матч групового етапу завершився без забитих м'ячів.

Орієнтовні склади

Була інформація, що Барт Вербрюгген отримав пошкодження, тому його участь у матчі залишається під питанням. У шведів гру може пропустити вінгер Ньюкасла Ентоні Еланга, який має забій.

Нідерланди : Вербрюгген – Ван де Вен, Ван Дейк, Ван Геке, Думфріс – Рейндерс, де Йонг, Гравенберх – Гакпо, Мален, Саммервілл

: Вербрюгген – Ван де Вен, Ван Дейк, Ван Геке, Думфріс – Рейндерс, де Йонг, Гравенберх – Гакпо, Мален, Саммервілл Швеція: Нордфельдт – Лагербільке, Ліндельоф, Г'єн – Гудмундссон, Бернгардссон, Нюгрен, Карлстрьом, Струд – Ісак, Дьокереш

Німеччина – Кот-д'Івуар: битва лідерів групи

Обидві команди стартували на турнірі з перемог і тепер розіграють одноосібне лідерство в групі Е. Німеччина в першому турі не залишила шансів дебютанту Мундіалю Кюрасао – 7:1. Команда Юліана Нагельсманна продемонструвала чудову реалізацію та видала найрезультативніший матч турніру.

Кот-д'Івуар натомість здобув більш прагматичну перемогу над Еквадором – 1:0. Африканці зробили ставку на дисципліну в обороні та дочекалися свого шансу наприкінці зустрічі. Переможець цього поєдинку майже гарантує собі місце в плейоф.

Історія протистояння:

Історія особистих зустрічей цих збірних дуже коротка. Німеччина та Кот-д'Івуар лише раз грали між собою – в товариському матчі у листопаді 2009 року. Тоді команди розійшлися миром із рахунком 2:2, а дублем у складі німців відзначився Лукаш Подольські.

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Відтак майбутній поєдинок стане першою офіційною зустріччю в історії цього протистояння та першою на чемпіонатах світу.

Орієнтовні склади:

У німців усі футболісти доступні. Команда з Африки не зможе розграховувати на Гела Дуе, який проти Еквадора провів на полі 89 хвилин – пошкодження.

Німеччина : Ноєр – Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Браун – Павлович, Нмеча – Вірц, Ундав, Мусіала – Гаверц

: Ноєр – Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Браун – Павлович, Нмеча – Вірц, Ундав, Мусіала – Гаверц Кот-д'Івуар: Яхья Фофана – Сінго, Коссуну, Агбаду, Конан – Діомаде, Секо Фофана, Кессьє, Діалло – Пепе, Бонні

Еквадор – Кюрасао: ще один шанс для дебютанта

Для Кюрасао цей матч – новий шанс переписати історію. У першому турі дебютанти чемпіонату світу потрапили під німецький каток і поступилися з рахунком 1:7. Попри розгром, збірна все ж увійшла в історію – Лівано Комененсія забив перший гол Кюрасао на Мундіалях.

Лівано Комененсія Getty Images

Еквадор стартував значно пристойніше за рахунком, але не за результатом. Південноамериканці мінімально програли Кот-д’Івуару (0:1), створивши кілька хороших нагод для взяття воріт. Тепер команда Себастьяна Беккачече не має права на помилку, адже попереду на неї ще чекає зустріч із Німеччиною.

Перемога еквадорців залишить їм хоч якісь шанси на вихід у плейоф, тоді як будь-яка втрата очок може серйозно ускладнити турнірні перспективи.

Для латиноамериканців це п'ята участь на ЧС, але тричі з чотирьох попередніх вони вибували після групової стадії. Виключення – чемпіонат світу 2006. Тоді в перших двох матчах еквадорці переграли Польщу (2:0) та Коста-Ріку (3:0), а в останньому турі програли... німцям (0:3). Як бачимо, їм "бундестім" на останок краще не залишати.

Історія протистояння:

Еквадор та Кюрасао ніколи раніше не зустрічалися ні в офіційних, ні в товариських матчах. Таким чином, майбутній поєдинок стане першим в історії протистояння цих збірних.

Орієнтовні склади:

Команди підходять до протистояння без кадрових втрат.

Еквадор : Галіндес – Франко, Ордоньєс, Пачо, Інкапіє – Кайседо, Віто – Ангуло, Йебоа, Плата – Валенсія

: Галіндес – Франко, Ордоньєс, Пачо, Інкапіє – Кайседо, Віто – Ангуло, Йебоа, Плата – Валенсія Кюрасао: Ром – Базун, Обіспо, Флоренус, Фонвіль – Жуніньйо Бакуна, Леандро Бакуна, Комененсія – Чонг, Локадія, Хансен

Туніс – Японія: "орлів Карфагена" проти "самураїв"

Туніс невдало розпочав чемпіонат світу, зазнавши болючої поразки від Швеції (1:5). Після цього Федерація футболу країни вдалася до радикального кроку та змінила головного тренера вже під час турніру.

Замість Сабрі Лямуші на матч проти Японії тунісців виведе Ерве Ренар. Досвідчений фахівець домовився про контракт до кінця Мундіалю, тож чудовий виступ проти Японії, а потім і проти Нідерландів зможе гарантувати йому нову угоду.

Японці можуть бути задоволені стартом. Представники Азії двічі відігравалися у грі з Нідерландами та здобули важливу нічию – 2:2. З огляду на турнірну ситуацію саме команда Хаджіме Моріясу виглядає фаворитом майбутнього протистояння.

Для Тунісу поразка фактично означатиме прощання з шансами на вихід із групи. Японія ж у разі перемоги суттєво наблизиться до плейоф перед заключним туром.

Історія протистояння:

Збірні Тунісу та Японії зустрічалися між собою шість разів. Перевага на боці азійської команди – п'ять перемог при одній нічиїй.

Єдина перемога Тунісу відбулася в 2022 році, коли вони сенсаційно розгромили "самураїв" із рахунком 3:0. Щоправда, в інших 5 поєдинках "орли Карфагену" навіть не забивали – 7:0 на користь японців.

Для команд це буде перша зустріч в історії чемпіонатів світу.

Орієнтовні склади:

Японці не зможуть розраховувати на Такефусу Кубо. Зірка Реал Сосьєдада після гри з Нідерландами залишив станіод у візку.

Такефуса Кубо Getty Images

Туніс : Шамах – Бен Хаміда, Тальбі, Рекік, Валері – Скірі, Бельхадж – Ачуорі, Межбрі, Саад – Сліман

: Шамах – Бен Хаміда, Тальбі, Рекік, Валері – Скірі, Бельхадж – Ачуорі, Межбрі, Саад – Сліман Японія: Сузукі – Ватанабе, Тамігуті, Хірукі Іто – Доан, Сано, Камада, Накамура – Джуні Іто, Маеда – Уеда

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна буде в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.