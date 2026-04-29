Костюк із "бубликом" вийшла у півфінал престижного турніру в Мадриді та продовжила свою переможну серію

Марта Костюк (23) вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 у Мадриді, обігравши у чвертьфінальному поєдинку представницю Чехії Лінду Носкову (13).

Матч тривав 1 годину 27 хвилин і завершився з рахунком 7:6(1), 6:0.

Весь перший сет тенісистки намагалися звикнути до погодних умов у Мадриді. Холод та вітер плюс чимала кількість дивних відскоків м'яча перетворили партію на фестиваль помилок, в якому здебільшого Костюк виходила вперед з брейком, а потім віддавала свою подачу.

Логічним підсумком такого перебігу подій став тай-брейк, де Марта зіграла зібрано та забрала 7 з 8 розіграшів.

Успіх окрилив українку, і другий сет вона провела зразково. Носкова настільки не розуміла, як протистояти Костюк, що постійно ледь трималася на ногах після атак нашої тенісистки. Партія завершилася переконливим "бубликом", а Марта пройшла у півфінал.

За поєдинок Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 4 брейки.

Огляд матчу

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Чвертьфінал, 29 квітня

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 7:6(1), 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Костюк зіграє проти австрійки Анастасії Потапової (56), яку обіграла двічі в чотирьох поєдинках.

Марта вдруге дісталася до півфіналу "тисячника" після Індіан-Веллса-2024 і спробує вийти в перший фінал.

Переможна серія Костюк в усіх турнірах (Кубок Біллі Джин Кінг, Руан, Мадрид) складає уже 10 матчів і є найдовшою в її кар'єрі.

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта обіграла п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу, а в 1/8 фіналу розібралася з іншою американкою, Кеті Макнеллі (76).