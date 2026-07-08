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Костюк вважається фавориткою півфінального матчу Вімблдона проти Носкової

Станіслав Матусевич — 8 липня 2026, 19:10
Костюк вважається фавориткою півфінального матчу Вімблдона проти Носкової
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк є фавориткою півфінального поєдинку Вімблдона проти чешки Лінди Носкової.

Ліцензований букмекер betking оцінює перемогу Костюк коефіцієнтом 1.77. На успіх Носкової пропонується цифра 2.05.

Найбільш вірогідним рахунком за сетами вважається 2:0 на користь Марти (коефіцієнт – 2.80). На 2:1 – 4.00. Перемога Носкової 2:0 – 3.30, а 2:1 – 4.40.

Якщо дивитися прогнози букмекера на майбутню чемпіонку Вімблдона, то всі четверо півфіналісток мають близькі шанси. Найбільше їх у Кароліни Мухової (коефіцієнт 3.20). Костюк іде другою – 3.40. Далі розташувалися Коко Гофф (3.70) та Лінда Носкова (4.00).

Зазначимо, що перед чвертьфінальними поєдинками Марта розташовувалася на третій позиції у списку головних фавориток.

Нагадаємо, на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26), а в 1/8 фіналу обіграла іншу американку Ешлін Крюгер (102).

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