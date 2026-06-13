Титульні бої зірок, лімітована кількість глядачів і ювілей Трампа: що чекати від UFC Freedom 250

У ніч із 14 на 15 червня світ змішаних єдиноборств стане свідком події, яка ще кілька років тому здавалася неможливою. UFC Freedom 250 відбудеться просто на території Білого дому у Вашингтоні, де вперше в історії американської президентської резиденції проведуть професійний спортивний турнір.

Октагон встановлять на Південній галявині Білого дому, а сам захід стане частиною масштабного святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки. За задумом організаторів, бійці виходитимуть до клітки безпосередньо з Овального кабінету, що вже зробило турнір одним із найбільш обговорюваних спортивних шоу року.

Ідея належить президенту США Дональду Трампу, який восени 2025 року анонсував проведення чемпіонського турніру UFC на території Білого дому. Згодом проєкт отримав повну підтримку президента UFC Дани Уайта, а після кількох місяців підготовки організатори офіційно підтвердили проведення історичного шоу.

Пропонуємо детальніше поринути у майбутній хайповий турнір, ознайомившись із бійцями, кардом та усім найцікавішим про UFC Freedom 250.

Головний бій вечора: Ілія Топурія – Джастін Гетджі

Центральною подією Freedom 250 стане титульний поєдинок у легкій вазі між чинним чемпіоном Ілією Топурією та володарем тимчасового поясу Джастіном Гетджі.

Топурія підходить до бою з ідеальним рекордом 17-0 та статусом одного з найнебезпечніших бійців планети незалежно від вагової категорії. За останні два роки він нокаутував одразу трьох легенд UFC – Алекса Волкановскі, Макса Холловея та Чарльза Олівейру.

Для Гетджі цей поєдинок може стати останнім шансом завоювати беззаперечний чемпіонський титул UFC. Американець давно заслужив репутацію одного з найбільш видовищних бійців в історії організації, а його стиль гарантує справжню війну в октагоні.

У разі перемоги Топурія ще більше зміцнить свій статус суперзірки UFC. Якщо ж Гетджі створить сенсацію перед стінами Білого дому, це стане, без перебільшення, найбільшою і найголовнішою перемогою у його кар'єрі.

Ко-мейн івент: Перейра спробує увійти в історію

У співголовній події вечора Алекс Перейра зустрінеться із Сірілом Ганом у бою за тимчасовий титул UFC у важкій вазі.

Після підкорення двох дивізіонів бразилець отримав шанс увійти до елітного клубу чемпіонів одразу в трьох вагових категоріях. На його шляху стоятиме один із найтехнічніших важковаговиків сучасності – колишній тимчасовий чемпіон Сіріл Ган.

Для Перейри цей бій може стати ще одним історичним досягненням, а для Гана – можливістю нарешті повернутися до титульної гонки після невдалих спроб здобути беззаперечне золото.

Нагадаємо, що в бою проти чинного чемпіона Томаса Аспіналла француз не зміг скористатися шансом і забрати пояс, тицьнувши в око британця, через що поєдинок завершився вже у першому раунді без переможця і переможеного.

Повний кард UFC Freedom 250

Основний кард

• Ілія Топурія (17-0) – Джастін Гетджі (27-5) — бій за титул чемпіона UFC у легкій вазі

• Алекс Перейра (13-3) – Сіріл Ган (13-2) — бій за тимчасовий титул UFC у важкій вазі

• Шон О'Меллі (19-3) – Айманн Захабі (14-2)

Попередній кард

• Деррік Льюїс (29-11) – Джош Хокіт (9-0)

• Маурісіо Руффі (13-2) – Майкл Чендлер (23-10)

• Бо Нікал (8-1) – Кайл Даукаус (17-4)

• Дієго Лопес (27-8) – Стів Гарсія (19-5)

Цікаві факти про турнір

• UFC Freedom 250 стане першим професійним спортивним заходом в історії Білого дому.

• Турнір присвячений 250-річчю незалежності США.

• Подія проходитиме в день 80-річчя Дональда Трампа, що лише підсилює увагу до шоу.

• Квитки на турнір будуть в обмеженій кількості: арена біля Білого дому вміщатиме до 5000 тисяч глядачів.

• Близько тисячі квитків отримають військовослужбовці США.

• Для громадського перегляду організатори планують встановити великі екрани поблизу Білого дому, де за боями зможуть спостерігати десятки тисяч уболівальників.

History in the making. A one-of-one setup for a one-of-one event. 🇺🇸 #UFCWhiteHouse



[ UFC Freedom 250 | SUN JUN 14 | LIVE on @paramountplus | Presented by @cryptocom & @RamTrucks ] pic.twitter.com/cWkmSR2X9y — TKO (@TKOGrp) June 11, 2026

Де та коли дивитися UFC Freedom 250

Турнір UFC Freedom 250 пройде у понеділок вночі, 15 червня. Стартує івент о 03:00 за Києвом з попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки.

Транслюватиме UFC Freedom 250 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.