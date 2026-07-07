Костюк – Паоліні: анонс першого чвертьфіналу Вімблдона в кар'єрі талановитої українки

8 липня на Вімблдоні визначаться останні півфіналістки в одиночному розряді. Для українських уболівальників головний інтерес привертатиме чвертьфінал за участю Марти Костюк. Друга ракетка нашої країни зустрінеться з італійкою Жасмін Паоліні.

Спортсменки знаходяться недалеко одна від одної в рейтингу WTA. В кого більше шансів зробити черговий крок до завоювання трофею найстарішого тенісного турніру у світі? Розбираємося.

Марта Костюк, 13 ракетка світу, 24 роки

Мабуть, немає сенсу вкотре повторювати тезу про стрімкий прогрес Костюк у поточному році. Все прекрасно видно за результатами. У 2026-му Марта стала чемпіонкою двох турнірів WTA, тоді як за всю попередню кар'єру виграла лише один.

Особливо треба виділити "тисячник" у Мадриді. До Костюк титулами турнірів цієї категорії могла похизуватися тільки найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна.

На двох із трьох змагань рівня Grand Slam Марта оновила особисті рекорди. На Ролан Гаррос киянка дійшла до півфіналу, а на Вімблдоні зіграє чвертьфінал при тому, що раніше ніколи не заходила далі третього кола.

Протягом усього британського мейджору Костюк повторює, що не мала особливих очікувань від турніру й не вважає себе спеціалісткою по грі на траві.

З одного боку, не варто себе недооцінювати, а з іншого – така позиція усуває зайвий психологічний тиск. Саме завищені очікування, як здається, завадили Марті показати звичний рівень тенісу в півфіналі Ролан Гаррос проти "нейтральної" Андрєєвої.

На Вімблдоні Костюк стартувала з легкої перемоги над аргентинкою Подороскою, яка стала гарною суперницею для входження в турнір українки після пропущеної підготовки до трав'яного сезону через травму.

Важко довелося у другому раунді. "Нейтральна" Блінкова з-поза меж першої сотні рейтингу не є нездоланною суперницею, однак у матчі з нею Марта постійно збивалася на потужні удари, більшість із яких не влучала в корт. Добре, що після поразки в першому вдалося забрати другий сет, а у вирішальній партії українка нарешті стала діяти більш розумно.

Марта Костюк Getty images

Цей успіх явно додав Костюк упевненості. Наступною її опоненткою стала вкрай незручна американка Емма Наварро, якій Марта програла усі чотири попередні очні поєдинки. Певним спадом нашої тенісистки у кінцівці другого сету Наварро скористалася, проте інші дві партії проходили під цілковитим контролем Костюк.

Чвертьфінал проти високої потужної американки Крюгер став для Марти перевіркою на статус фаворитки. Суперниця, хоч і не входила до топ-100 жіночого рейтингу, однак на траві перед звітним поєдинком виграла 16 із 17 матчів, у тому числі, в нашої Дар'ї Снігур у третьому колі Вімблдона.

Крюгер вдалося за рахунок потужності створити певні проблеми Костюк. Але обидва сети залишилися за українкою, яка вмикала розумний і різноманітний теніс у важливі моменти обох партій.

У чвертьфіналі Марті протистоятиме досвідчена італійка Паоліні. Заради кращої підготовки до цього матчу Костюк знялася з поєдинку 1/8 фіналу парного розряду. Одиночка на Слемах є значно важливішою.

Жасмін Паоліні, 30 років, 17 ракетка світу

До позаминулого року Паоліні вважалася гравцем другого ешелону світового тенісу. У 2024-му раптом стався серйозний прорив. 28-річна тенісистка стала переможницею турніру серії WTA 1000 в Дубаї та дійшла до фіналів Ролан Гаррос та Вімблдона. Найбільш дивним у цьому були успіхи типової грунтовички на всіх трьох покриттях.

Завдяки таким результатам Паоліні дебютувала у топ-10 світового рейтингу, а восени 2024-го досягла найвищого 4-го місця.

Багато хто передрікав італійці наступного року слідом за феєричним підйомом великий спад. Він дійсно стався, але не настільки серйозний. У 2025-му Жасмін не мала серйозних здобутків на турнірах Grand Slam, однак виграла домашній "тисячник" у Римі та дісталася до фіналу на змаганні аналогічної категорії в Цинциннаті.

Це дозволило Паоліні залишитися в чільній десятці рейтингу.

Поточного сезону прийшли справжні невдачі. За 6 місяців 2026 року італійка на жодному турнірі не виграла більше двох матчів поспіль. Паоліні відкотилася на 17 позицію рейтингу WTA та навіть відмовилася від виступів на Ролан Гаррос та Вімблдоні у парному розряді, хоча багато років блискуче виступає у дуеті зі співвітчизницею Сарою Еррані.

Можливо, цей хід допоміг Жасмін у Британії. Принаймні, чотири перемоги на Вімблдоні вона вже здобула.

Жасмін Паоліні Getty images

Хоча старт турніру був для неї шокуючим. У першому колі Паоліні програла перший сет американській кваліфаєрці Монтгомері з кінця другої сотні рейтингу з рахунком 0:6. Однак зуміла виправитися та у важкій боротьбі забрала два наступні.

Далі була ще одна непроста перемога над швейцаркою Голубич і несподіваний розгром колись грізної представниці Греції Марії Саккарі. В 1/8 фіналу Жасмін у трьох сетах дотиснула молоду і перспективну філіппінку Александру Еалу.

І вийшла на Костюк.

Аналізуючи стиль гри Паоліні, потрібно зазначити, що вона не є типовою представницею сучасного тенісу, орієнтованого на потужність. Антропометрія, зокрема, зріст у 163 сантиметри, просто не дають італійці шансів сподіватися на силу ударів. Вона й не сподівається.

Головною зброєю Жасмін є так званий "ґрунтовий" теніс із сильними обертаннями м'яча, змінами ритму та довгими розіграшами. При цьому в обмін ударами з задньої лінії Паоліні вміє вплести несподіваний плаский атакувальний удар по ширині.

До сітки італійка виходить лише за потреби, але з льоту грати вміє добре, адже є топовою парницею.

Очні зустрічі

Тенісистки зустрічалися одна з одною тричі. Паоліні має перевагу в протистояннях – дві перемоги проти однієї в Костюк. Правда, всі поєдинки відбувалися у 2022-2023 роках, і на харді. Тобто, ще до різкого прогресу італійки, не кажучи вже про українку, та ще й на іншому покритті.

Прогноз букмекерів

Костюк вважається явною фавориткою майбутнього чвертьфіналу. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.41, тоді як на її суперницю – за 2.90. Вірогідність перемоги Марти є навіть трохи вищою, ніж перед матчем 1/8 фіналу проти 102 ракетки світу.

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Частково це пояснюється тим, що Крюгер здорово зіграла на траві перед Вімблдоном, а Паоліні пів року не може продемонструвати серйозних результатів. Однак все одно важко втриматися від певного здивування при порівнянні.

Загалом єдине, чим італійка може доставити проблеми українці – це стабільна глибока гра. Однак якщо Костюк не буде збиватися на занадто сильні удари, як у матчі з Блінковою, а зробить ставку на різноманітність та точність, Паоліні просто не буде чим відповісти.

Це той випадок, де результат максимально залежатиме від дій Марти. Якщо вона вийде на корт спокійною та впевненою подібно до матчу з Крюгер, то переможе. Головне – не програти самій собі.

Де дивитися матч Костюк – Паоліні

Чвертьфінальний поєдинок Вімблдона відбудеться 8 липня о 15:30 за київським часом на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету.

В Україні трансляція поєдинку буде доступна на платформах Суспільного. Також Setanta Sports проводитиме трансляцію в межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.