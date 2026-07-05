Костюк іде за історією: на шляху в 1/8 фіналу Вімблдона маловідома висока та незручна американка Крюгер

Вімблдон-2026 перетнув свій екватор. 6 липня визначаться останні учасниці чвертьфіналів турніру, до числа яких прагнутиме вперше в кар'єрі пробитися українка Марта Костюк.

Суперницею нашої тенісистки стала американка Ешлін Крюгер. Далеко не найскладніша з можливих опоненток, однак свої козирі має, як і досвід перемоги над Мартою.

Проаналізуємо шанси гравчинь на успіх.

Марта Костюк, 13 ракетка світу, 24 роки

Ні для кого не є секретом, що Марта поточного сезону різко додала в якості гри. Співробітництво з польською тренеркою Сандрою Заневською почало давати плоди. Костюк стала значно спокійнішою та розумнішою на корті й це приносить результати у вигляді титулів.

Киянка розпочала сезон із виходу до фіналу на турнірі WTA 500 в австралійському Брісбені, де обіграла трьох поспіль суперниць із топ-10 світового рейтингу. На Australian Open Марта травмувала ногу й півтора місяці перебувала поза грою.

Американські березневі хардові "тисячники" успіхів не принесли, а з переходом на ґрунт Костюк видала феєричну серію з 17 успішних матчів поспіль.

Розпочалася вона з перемоги за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг. Далі був титул на невеликому турнірі WTA 250 у Руані в статусі першої сіяної, що стало приємним, але не видатним досягненням.

Зате "тисячник" у Мадриді став для Костюк по-справжньому тріумфальним! На шляху до успіху Марта здобула 6 перемог, в тому числі, над двома представницями топ-10 рейтингу. Особливо приємною була звитяга в фіналі над "нейтральною" Міррою Андрєєвою.

Марта Костюк із трофеєм у Мадриді Getty images

На тлі таких успіхів Костюк стала вважатися однією з головних фавориток Ролан Гаррос. І майже виправдала очікування. Заслужені перемоги над майстринею ґрунту Ігою Швьонтек в 1/8 фіналу та першою ракеткою України Еліною Світоліною у чвертьфіналі дозволяли вже мріяти про титул Grand Slam.

Мабуть, висока відповідальність та відсутність досвіду гри на таких стадіях Слемів завадили Марті у півфіналі проти тієї-таки Андрєєвої. Костюк ніби повернулася на рік назад і зіграла у теніс свого минулого, закономірно поступившись.

При підготовці до трав'яного сезону тенісистку спіткало ще одне пошкодження, яке призвело до того, що Марта не зіграла жодного матчу на траві перед Вімблдоном. Разом із тим, що Костюк жодного разу в кар'єрі не пробивалася далі третього кола британського мейджору, це ніби не давало їй особливих шансів.

Однак спортсменка, яка відзначила перед стартом турніру 24-й день народження, вкотре здивувала.

Стартова суперниця прекрасно підходила до входження в ігровий ритм. Аргентинка Надя Подороска на траві добре не виступала ніколи, а останні півтора року в основному лікувалася. Тож розгромна перемога Костюк була прогнозованою.

А ось наступний матч Марти проти "нейтральної" Анни Блінкової, яка не входить у топ-100 рейтингу, міг стати останнім на турнірі для українки. Чи то через нічний обстріл росіянами рідного Києва, чи то через особисте ставлення до спортсменів з країни-агресорки Костюк замість розумної виваженої гри постійно збивалася на стиль "вдарю сильно, а потім ще сильніше" Даяни Ястремської.

Звісно, це призводило до великої кількості невимушених помилок, і добре, що після програного першого сету другий все ж вдалося забрати. У вирішальній партії Костюк грала більш розумно й здобула перемогу.

Суперниця по третьому колу, американка Емма Наварро, була сильнішою у всіх попередніх очних зустрічах проти Марти. В тому числі, у двох на траві. Нерозсудлива гра гарантовано принесла б Костюк поразку.

На щастя, цього не сталося. Українка трохи збилася на потужні удари "в молоко" лише в кінцівці другого сету. Перший і третій Марта провела на одному диханні й заслужено перемогла.

Завдяки цьому успіху Костюк вперше в кар'єрі вийшла в 1/8 фіналу трав'яного мейджору і стала лише третім представником України після Андрія Медведєва та Еліни Світоліної, хто досягав цієї стадії змагань на всіх чотирьох турнірах Grand Slam.

Марта Костюк на Вімблдоні-2026 Getty images

Після цього Марта здивувала своїм інтерв'ю, в якому заявила, що їхала до Великої Британії зі сподіваннями не програти в першому колі. Незвично було таке чути від зазвичай упевненої в собі Костюк. Особливо, зважаючи на те, що з рівнем її таланту покриття не має становити серйозну проблему.

В 1/8 фіналу Марта зіграє зі 102 номером світового рейтингу, американкою Ешлін Крюгер, яка має свої козирі.

Ешлін Крюгер, 102 ракетка світу, 22 роки

При першому погляді на місце в рейтингу WTA наступної суперниці Костюк, багатьом може здатися, що матч 1/8 фіналу має скластися безпроблемно для українки.

Однак не все так просто.

Крюгер, попри свій молодий вік, три останні сезони завершувала в топ-100, а в середині минулого сезону дісталася найвищого, 29 рядка в жіночому табелі про ранги. Завершила рік Ешлін 44-ю, а поточний рік розпочала відверто невдало.

До активу американки за перші п'ять місяців можна записати лише півфінал домашнього турніру серії WTA 250 в Остіні, який, до речі, у 2023-му вигравала Костюк. Однак із початком трав'яного сезону Крюгер ніби підмінили. З 17 матчів на цьому покритті вона виграла 16.

На челенджері в Бірмінгемі Ешлін із кваліфікації дійшла до півфіналу, поступившись там молодій чеській зірці, що сходить, Ніколі Бартунковій. А на змаганні аналогічної категорії в Ілклі Крюгер теж пройшла кваліфікацію, в основі виграла ще п'ять матчів і несподівано здобула титул.

Вімблдон для молодої американки теж розпочався із попередніх змагань, де вона здобула три непрості перемоги. У першому колі основної сітки мейджору Крюгер влаштувала локальну сенсацію, обігравши в трьох сетах досвідчену хорватку Донну Векич, яка добре почувається на траві.

Далі було простіше. Грузинка Болквадзе зовсім нічого не зуміла протиставити Ешлін, а Дар'ю Снігур вдалося пройти завдяки великій перевазі у потужності.

Ешлін Крюгер Getty images

Зріст Крюгер становить 185 сантиметрів, відповідно, її подача на траві являє собою велику небезпеку. Снігур іноді ледь встигала ухилятися від потужних подач суперниці в корпус, про прийом у таких випадках навіть мова не йшла.

У матчі проти Дар'ї Ешлін якісно відпрацювала в захисті, що доволі нетипово для тенісистки її зросту. Однак не забуваємо, що через особливості антропометрії удари Снігур не є сильними, що полегшувало завдання американки.

Очні зустрічі

Костюк і Крюгер грали між собою один раз. Сталося це на початку минулого року, на хардовому покритті австралійської Аделаїди. Американка тоді здобула перемогу в трьох сетах. За зізнанням Марти, тоді вона перебувала у поганій формі, тому поразка не стала для неї несподіванкою.

Не будемо забувати, що Костюк зразка 2025-го та 2026-го років – це фактично дві різні тенісистки.

Прогноз букмекерів

Марта є фавориткою майбутнього поєдинку. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.44. Успіх Крюгер оцінюється у 2.80.

З одного боку, логічно.

З іншого – переваги в потужності американка над Костюк мати не буде. А за великим рахунком, це її головна зброя. При цьому сама Марта набагато технічніша й талановитіша за свою суперницю. Різноманіттям обертань м'яча, різаних та вкорочених ударів Костюк багато разів дивувала представниць тенісної еліти.

Так, вона може збитися на сильні та неточні постріли і програти фактично самій собі, але чи становить вірогідність такого 30%?

Скоріш за все, 16 перемог у 17 матчах на траві дають можливість букмекерам вважати Крюгер не безнадійною аутсайдеркою протистояння. Однак із суперницями рівня топ-15 американка не грала. Якщо Костюк підійде до матчу з холодною головою та без шапкозакидацького настрою, то має впевнено перемагати.

Марта має вести розіграші й постійно рухати високу американку з не найкращою координацією по задній лінії. Крюгер найбільш небезпечна у статиці, тож українці потрібно позбавити суперницю цього козиря.

Досі з представниць України тільки Еліна Світоліна досягала чвертьфіналу Вімблдона. Марта може стати другою.

Де дивитися матч Костюк – Крюгер

Поєдинок 1/8 фіналу Вімблдона відбудеться 5 травня о 13:00 за київським часом на корті №2 Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету.

В Україні трансляція поєдинку буде доступна на платформах Суспільного. Також Setanta Sports проводитиме трансляцію в межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.