Світоліна – в десятці сіяних, боротьба Швьонтек та американок: прев'ю турніру в Монреалі

Двотижневе своєрідне тенісне міжсезоння, яке настало після Вімблдона, підходить до завершення. Пауза є зрозумілою. Гравцям потрібно перелетіти до Північної Америки і призвичаїтись до джетлагу та хардового покриття після трави.

Перший з великих хардових турнірів звично відбудеться у Канаді. Варто зазначити, що відкритий чемпіонат Канади є другим найстаршим змаганням у тенісній історії. Вперше чоловічий турнір у цій країні відбувся у 1881-му, на чотири роки пізніше, ніж дебютний Вімблдон. А перший жіночий титул було розіграно у 1892-му.

З 2011 року чоловічі та жіночі змагання у Канаді відбуваються одночасно, але в різних містах. У парні роки жінки грали у Монреалі, а чоловіки – в Торонто, у непарні – навпаки. Через пандемію коронавірусу у 2020-му, коли змагання було скасовано, чергування змінилося. Тепер у непарні роки жінки виступають у Монреалі, а чоловіки – в Торонто.

Поточного сезону обидва турніри проводяться з 27 липня по 7 серпня.

Ми в рамках цього матеріалу говоримо про жіноче змагання у Монреалі. Воно має довгу офіційну назву: Omnium National Bank Open presented by Rogers і належить до обов’язкових турнірів серії WTA 1000.

Ставлення до "обов’язковості" тенісних "тисячників" цього року дуже чітко продемонстрували чоловіки. Четверо гравців чільної десятки рейтингу, включно з двома першими ракетками світу, в Торонто не зіграють. Не буде лідерки світового рейтингу й у Монреалі, правда, це варто віднести до позитивних моментів.

Однак про все по порядку.

Очки, призові

З назви категорії змагань WTA 1000 одразу зрозуміло, яку кількість рейтингових очок отримає переможниця. Призовий фонд у жінок складе 5,152,599 доларів. Розподіл призових та рейтингових очок за раундами є наступним.

Перше коло: 10 очок / $12,770.

Друге коло: 35 очок / $19,705.

Третє коло: 65 очок / $33,000.

Четверте коло: 120 очок / $56,703.

Чвертьфінал: 215 очок / $107,000.

Півфінал: 390 очок / $206,100.

Фінал: 650 очок / $391,600.

Перемога: 1000 очок / $752,275.

У турнірі беруть участь 96 тенісисток. Це означає, що 32 сіяні гравчині пропускають перше коло.

Розповідь про турнірну сітку змагань, фаворитів та шанси спортсменок традиційно розпочнемо з українок.

Наші

Цього року, як і минулого, на турнірі у Канаді виступлять четверо українок. Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська грали у Торонто у 2024-му, а замість Лесі Цуренко, що близька до завершення кар’єри, вперше у змаганні візьме участь Юлія Стародубцева.

Робочий жереб Світоліної

Поточну форму першої ракетки України важко оцінити. Все через її невиразний виступ на траві в цілому й на Вімблдоні зокрема.

Починати розповідь про Світоліну варто ще з ґрунтового сезону. На одному зі своїх улюблених покриттів Еліна виступила навіть краще, ніж у юні роки. Допомогла збірній України вперше в історії вийти у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг, виграла турнір у Руані. Дісталася до півфіналу в Мадриді, де ніколи раніше не могла виграти два матчі поспіль. Грала у чвертьфіналах у Римі та на Ролан Гаррос.

Після цього на трав’яний сезон у Світоліної не вистачило ані сил, ані емоцій. Трава не є коронним покриттям українки, однак саме з Вімблдоном пов’язані найкращі результати Еліни на турнірах Grand Slam. Півфінал і чвертьфінал за останні два роки є підтвердженням цьому.

Цього сезону наблизитися до власних найкращих результатів не вийшло. Світоліна програла у третьому колі Вімблдона і резонно заявила, що їй потрібен певний відпочинок. Чи вистачило їй трьох тижнів для перезавантаження?

На це питання відповість лише гра.

Еліна є єдиною українкою, яка у кар'єрі вигравала канадський "тисячник". Сталося це у 2017 році в Торонто (пам’ятаємо про чергування локацій), у найкращий сезон в кар'єрі тоді 22-річної спортсменки.

Минулого року в Торонто Світоліна поступилася в українському дербі Марті Костюк у другому колі. Зараз жереб був лояльним до Еліни.

Перше коло вона, як десята сіяна, пропускає. У другому зустрінеться з переможницею гри між кваліфаєркою та володаркою вайлд-кард канадійкою Кросс. Прекрасна можливість увійти в турнір матчем проти не найсильнішої суперниці, що зазвичай Еліні й потрібно.

Еліна Світоліна Getty images

У третьому колі опонентка буде значно серйознішою. Або бельгійка Мертенс, якій Світоліна програла на Вімблдоні, або росіянка Калінская. І далі, скоріш за все, американка Анісімова, фіналістка британського мейджору.

Непросто, але грати й перемагати можна. Питання в конкретній поточній формі, як Еліни, так і суперниць. Все-таки для більшості учасниць це перший турнір на харді з березня.

Круте піке Костюк

Що коїться цього літа з Мартою, абсолютно незрозуміло. Не встигли українські вболівальники порадіти стабільності гри ще 22-річної тоді киянки в Мадриді та Римі, де зупинити Костюк змогла лише Аріна Сабалєнка, як період хорошої гри завершився великим провалом.

Почалося все на Ролан Гаррос із поразки чеській кваліфаєрці Бейлек. Два наступні програші на траві американці Наварро ще можна пояснити, все-таки представниця світової топ-10. Але далі Марта поступилася на старті Вімблдона ноунеймовій словенці Ер’явець, яку по-хорошому мала б обігравати навіть із застудою.

І ось поразка вже на вашингтонському харді від британки Радукану. Міняються країни, покриття кортів, а результат залишається сталим – шість поразок поспіль. Востаннє Костюк вигравала аж 11 травня у Римі. У канадійки Фернандес, до речі.

Марта Костюк Jimmie48

Костюк у Монреалі посіяна під 24 номером і розпочне турнір із другого кола. Часу на розкачку не буде, адже грати доведеться з переможницею матчу між чешкою Вондроушовою та юною сенсацією Маямі (останнього на цей час великого хардового змагання у сезоні) філіппінкою Еалою. Далі навіть не будемо поки заглядати.

Якщо відверто, сьома поспіль поразка не стане несподіванкою. З іншого боку, будь-яка серія рано чи пізно закінчується.

Ястремська на підйомі

На відміну від Костюк, Даяна Ястремська проводить літо дуже плідно. На траві 25-річна одеситка після святкування свого ювілею виглядала переконливо. Ястремська дійшла до фіналу в Ноттінгемі та до чвертьфіналу в Істборні.

У першому колі Вімблдона Даяна розібралася з другою ракеткою світу Коко Гофф, хоч варто зауважити, що на траві молода американка досі не навчилася пристойно грати. Однак далі третього кола на мейджорі пройти не вдалося.

З Великої Британії Ястремська відправилася до Гамбурга, де дісталася до півфіналу вже на ґрунті. Лише Лоїс Буассон, сенсаційна півфіналістка Ролан Гаррос, з якою на цьому покритті зараз потрібно рахуватися всім, змогла перемогти Даяну.

І ось монреальський хард. Очевидно, що Ястремська зараз на ходу, однак виникають питання, чи не забагато матчів вона провела за останні півтора місяці? Чи не перебір з переходами на різні покриття?

Даяна Ястремська Arata Yamaoka

Даяна посіяна під тридцятим номером і стартуватиме з другого кола. Перпшою суперницею стане переможниця матчу між колумбійкою Осоріо та кваліфаєркою. Непогано, а ось далі чекатиме одинадцята ракетка світу американка Наварро.

Американки традиційно потужно виступають у Північній Америці, тож саме цей матч має стати лакмусовим папірцем стану Ястремської на сьогодні.

Досвід для Стародубцевої

Юлія Стародубцева лише вперше приїжджає на підготовчі "тисячники" до US Open, тож великих сподівань на неї покладати не варто. Після вдалих виступів у статусі "лакі-лузера" у Мадриді та на Ролан Гаррос (четверте і третє коло відповідно) Юлії не вдавалося досягнути у сезоні хороших результатів.

Ось і у Вашингтоні на початку поточного тижня Стародубцева зуміла пройти кваліфікацію, після чого без особливих шансів поступилася польці Френх. У Монреалі буде можливість взяти реванш, адже першою суперницею українки стане переможниця кваліфікації, а в другому колі з сильнішою у цьому матчі посперечається саме 21 сіяна Френх.

Далі заглядати зі зрозумілих причин не будемо і перейдемо до головних фавориток.

Головні фаворитки Монреаля

Українські вболівальники точно зраділи, що в Канаді не виступить перша ракетка світу, Аріна Сабалєнка. Травми у представниці країни-агресорки нема, а є бажання краще підготуватися до майбутнього US Open. Ну й хай собі готується.

Тріумфальне повернення Швьонтек

За відсутності Сабалєнки очевидною фавориткою в Монреалі виглядає полька. Іга не могла виграти жодного турніру з часів минулорічного Ролан Гаррос. Тоді Швьонтек у домінуючому стилі забрала титули на всіх великих ґрунтових змаганнях. І – як відрізало.

Поточного сезону полька впала на незвичну для себе восьму позицію рейтингу, і раптом повстала Феніксом із попелу на Вімблдоні. Не давши шансів жодній суперниці, Швьонтек повісила два принизливих "бублики" у фіналі Аманді Анісімовій і стала чемпіонкою на мейджорі, на якому навіть у найкращі роки не заходила далі чвертьфіналу.

Іга Швьонтек Getty images

Звісно, усі тепер чекають повернення домінації Іги версії дворічної давнини. Навряд чи варто робити далекоглядні висновки по одному, хоч і блискучому, турніру.

У Монреалі до чвертьфіналу зупиняти другу сіяну особливо нема кому. Та й Медісон Кіз на цій стадії наразі не виглядає настільки грізною силою, як на початку сезону. Тож, цілком можливо, справжній опір Швьонтек зможуть протиставити ще на раунд пізніше хтось із американок Пегула-Анісімова.

Американки

Не секрет, що на рідному континенті представниці США виглядають краще, ніж на всіх інших. Це давно вилилося у низку конспірологічних теорій, з яких можна лише посміятися. Тим не менш, одразу декілька американок вважатимуться претендентками на перемогу.

Перша сіяна у Монреалі друга ракетка світу Коко Гофф провела вражаючий ґрунтовий сезон, який увінчала титулом на Ролан Гаррос. Наступні невдачі на траві не повинні вводити в оману: 21-річна американка продовжує прогресувати. Інша справа, чи впорається тенісистка психологічно з цими двома поразками.

Жереб не виявився простим для Гофф. У двох перших матчах їй "світять" зустрічі зі співвітчизницями Коллінз та Кенін, і далі італійка Паоліні. Розслабитися не вийде в кожному з цих матчів.

Коко Гофф Getty images

Минулорічна переможниця Торонто (знову ж таки, пам’ятаємо про чергування турнірів) Джессіка Пегула на траві здивувала, спочатку вигравши "п’ятисотник" у Бад-Гомбурзі, а потім вилетівши у першому колі Вімблдона від італійки Коччаретто. І вже поточного тижня Пегула на старті турніру у Вашингтоні поступилася Лейлі Фернандес. Правда, канадійка й надалі проводить дуже сильний тиждень.

Статистика статистикою, однак захищати титул та тисячу рейтингових очок Джессіці потрібно. Для неї зараз настає складний місяць, адже після Монреаля минулого року Пегула дісталася до фіналів у Цинциннаті та на US Open. Захищати доведеться загалом 2950 очок, трохи менше половини від того, що американка наразі має у доробку.

Одразу у другому колі Монреаля вона матиме шанс зустрітися з Марією Саккарі. Інша справа, що грекиня знаходиться на спаді й навряд чи претендуватиме на перемогу. Якщо Пегула подолає у четвертому раунді росіянку Самсонову чи латвійку Остапенко, то у чвертьфіналі можливий римейк її минулорічного фіналу зі співвітчизницею Анісімовою.

Аманда виходом у фінал Вімблдона проторувала собі вперше в кар’єрі шлях у першу десятку рейтингу. Цього сезону вона виграла турнір WTA 1000 у Досі, нарешті подолавши психологічні проблеми, що мучили її роками після смерті батька.

До четвертого кола Анісімову навряд хтось зупинить, а вже там сподіватимемось на Еліну Світоліну.

Кого ще варто згадати

Без великого бажання, але потрібно коротко сказати про Мірру Андрєєву. 18-річна росіянка впевнено виглядала на харді у першій половині сезону. На ґрунтовому та трав’яному мейджорах зуміла дійти до чвертьфіналів, незважаючи на підступність трави для не дуже досвідчених тенісисток.

Жереб для Андрєєвої у Монреалі видався доволі сприятливим. Якщо вдасться одразу пройти канадійку Андреєску або чешку Крейчикову, то лише у чвертьфіналі на неї можуть очікувати серйозні проблеми у вигляді когось із пари казахстанки Рибакіної та американки Наварро. Хочеться, щоб у цій чверті сітки боротьбу нав’язали Марта Костюк та Даяна Ястремська, але потрібно бути реалістами.

Насамкінець зазначимо, що останній турнір у кар’єрі проводить Ежені Бушар. Канадійка отримала від природи великі тенісний талант і жіночу вроду, провела один сильний сезон-2014, грала у фіналі Вімблдона, піднімалася на п’яте місце світового рейтингу… і все. Навіть незрозуміло, на що більше варто нарікати: на травми чи зіркову хворобу. Скоріше, все ж на друге.

Ежені Бушар Instagram

У 31 рік Бушар закінчує з професійним тенісом на батьківщині й у першому колі зустрінеться з колумбійкою Аранго. Якщо вдасться виграти, то надалі Белінда Бенчич точно стане кінцевою зупинкою кар’єри колись великої надії канадського тенісу.

Думка букмекерів

Беззаперечною фавориткою турніру в Монреалі букмекерські контори вважають Ігу Швьонтек. На неї можна поставити з коефіцієнтом 2.50. Другою йде Коко Гофф із дуже солідним відривом. Її титул розцінюється коефіцієнтом 9.

На третій позиції несподівано знаходиться Єлена Рибакіна, яка цього року відверто не вражає. На її перемогу дається коефіцієнт 12. І тільки за нею розміщуються Андрєєва та ціла низка американок.

Патріотично налаштовані уболівальники можуть ризикнути своїми грошима і спрогнозувати звитягу українок. Еліна Світоліна у переліку знаходиться в кінці першої двадцятки з коефіцієнтом 55. У випадку вгаданого титулу Марти Костюк та Даяни Ястремської ставка збільшиться, відповідно, у 65 та 75 разів.

Де дивитися турнір у Монреалі

Офіційними трансляторами турніру в Монреалі є канали Sportsnet та TVA Sports. В Україні турнір транслюватиме канал Setanta Sports.