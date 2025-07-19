Ястремська не змогла обіграти півфіналістку Ролан Гаррос і вийти в фінал у Гамбурзі
Даяна Ястремська (39) поступилася у півфіналі турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі француженці Лоїс Буассон (63).
Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 7:6(5).
Єдиний брейк у зустрічі Даяні вдалося зробити за рахунку 3:5 у другому сеті. Це дозволило перевести поєдинок на тай-брейк, який, втім, все одно виграти не вдалося.
Ястремська за гру обійшлася без ейсів, зробила 3 подвійні помилки та 1 брейк. На рахунку її суперниці 3 ейси, 1 помилка на подачі та 3 брейки.
Лоїс Буассон (Франція) – Даяна Ястремська (Україна) 6:1, 7:6(5)
Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Буассон зіграє з Анною Бондар (77, Угорщина). Це буде її перший фінал на рівні WTA-туру.
Ястремська поточного сезону виходила у півфінали турнірів на всіх трьох покриттях, однак жодного титулу здобути не змогла.
Нагадаємо, що на старті турніру в Гамбурзі Даяна Ястремська перемогла Юлію Німаєр (184, Німеччина), у другому колі впевнено обіграла Діан Паррі (98, Франція), а у чвертьфіналі впоралася з Далмою Гальфі (111, Угорщина).