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Ястремська не змогла обіграти півфіналістку Ролан Гаррос і вийти в фінал у Гамбурзі

Станіслав Матусевич — 19 липня 2025, 19:18
Ястремська не змогла обіграти півфіналістку Ролан Гаррос і вийти в фінал у Гамбурзі
Даяна Ястремська
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Даяна Ястремська (39) поступилася у півфіналі турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі француженці Лоїс Буассон (63).

Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 7:6(5).

Єдиний брейк у зустрічі Даяні вдалося зробити за рахунку 3:5 у другому сеті. Це дозволило перевести поєдинок на тай-брейк, який, втім, все одно виграти не вдалося.

Ястремська за гру обійшлася без ейсів, зробила 3 подвійні помилки та 1 брейк. На рахунку її суперниці 3 ейси, 1 помилка на подачі та 3 брейки.

Hamburg European Open – WTA 250
Гамбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $275,094
Півфінал, 19 липня

Лоїс Буассон (Франція) – Даяна Ястремська (Україна) 6:1, 7:6(5)

Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Буассон зіграє з Анною Бондар (77, Угорщина). Це буде її перший фінал на рівні WTA-туру.

Ястремська поточного сезону виходила у півфінали турнірів на всіх трьох покриттях, однак жодного титулу здобути не змогла.

Нагадаємо, що на старті турніру в Гамбурзі Даяна Ястремська перемогла Юлію Німаєр (184, Німеччина), у другому колі впевнено обіграла Діан Паррі (98, Франція), а у чвертьфіналі впоралася з Далмою Гальфі (111, Угорщина).

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Гамбург

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