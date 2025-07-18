Перша ракетка світу не виступить на великому турнірі в Монреалі: відома причина

Перша ракетка світу білоруска Аріна Сабалєнка не виступить на турнірі серії WTA 1000 у канадському Монреалі.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною відмови від участі у змаганні, очевидно, стала не травма спортсменки, а бажання краще підготуватися до майбутнього US Open.

"З нетерпінням чекаю на початок змагань на харді в Північній Америці. Але, щоб збільшити свої шанси на успіх цього сезону, я вирішила, що в моїх інтересах пропустити Монреаль", – заявила Сабалєнка.

Турнір у Монреалі відбудеться з 27 липня по 7 серпня. US Open поточного сезону стартує 24 серпня.

Минулого року Сабалєнка на "тисячнику" в Канаді дійшла до чвертьфіналу, де поступилася американці Аманді Анісімовій.

Нагадаємо, що експ'ята ракетка світу канадійка Ежені Бушар оголосила про завершення кар'єри на турнірі в Монреалі у 31-річному віці.