Стародубцева поступилась 24-й ракетці світу та залишила турнір у Вашингтоні
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (72) не змогла подолати перше коло турніру Mubadala City DC Open, поступившись Магдалені Френх (24).
Матч тривав 1 годину 33 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:4 на користь польки.
За весь поєдинок українка не виконала жодної подачі навиліт, а її суперниця зробила це тричі. Також Стародубцева використала лише два з шести брейк-пойнтів, припустившись за ходом зустрічі чотирьох подвійних помилок.
Mubadala City DC Open – WTA 500
Вашингтон, США, хард
Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло, 22 липня
Магдалена Френх (Польща) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:4
Зазначимо, що це була перша гра між цими суперницями – раніше вони ніколи не зустрічались.
Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації на турнірі у Вашингтоні Стародубцева обіграла Ребекку Маріно (117, Канада) в матчі, який розтягнувся на два дні через дощ. У фіналі українка здолала канадку Алану Сміт.