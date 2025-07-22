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Стародубцева поступилась 24-й ракетці світу та залишила турнір у Вашингтоні

Володимир Максименко — 22 липня 2025, 07:21
Стародубцева поступилась 24-й ракетці світу та залишила турнір у Вашингтоні
Юлія Стародубцева
Getty images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (72) не змогла подолати перше коло турніру Mubadala City DC Open, поступившись Магдалені Френх (24).

Матч тривав 1 годину 33 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:4 на користь польки.

За весь поєдинок українка не виконала жодної подачі навиліт, а її суперниця зробила це тричі. Також Стародубцева використала лише два з шести брейк-пойнтів, припустившись за ходом зустрічі чотирьох подвійних помилок.

Mubadala City DC Open – WTA 500
Вашингтон, США, хард
Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло, 22 липня

Магдалена Френх (Польща) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:4

Зазначимо, що це була перша гра між цими суперницями – раніше вони ніколи не зустрічались.

Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації на турнірі у Вашингтоні Стародубцева обіграла Ребекку Маріно (117, Канада) в матчі, який розтягнувся на два дні через дощ. У фіналі українка здолала канадку Алану Сміт.

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