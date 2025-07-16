Експ'ята ракетка світу повідомила про майбутнє завершення кар'єри

Експ'ята ракетка світу 31-річна канадійка Ежені Бушар оголосила про майбутнє завершення кар'єри на кортах Монреалю. Турнір у Канаді відбудеться з 27 липня по 7 серпня.

Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

"Ви знаєте, коли приходить час. Для мене він настав зараз. Закінчую там, де все починалося: у Монреалі", – написала тенісистка.

Бушар свого часу вважалася дуже перспективною гравчинею, вигравала юніорський Вімблдон-2012 і ставала другою ракеткою юніорського рейтингу.

На дорослому рівні пік її кар'єри припав на 2014 рік, коли Ежені дійшла до півфіналів на Australian Open і Ролан Гаррос, а також грала у фіналі Вімблдона. Однак травми та не надто серйозне ставлення до тенісу не дали їй повною мірою розкрити свій талант.

На рахунку Бушар лише один титул на рівні WTA.

Нагадаємо, що тиждень тому ексдев'ята ракетка світу італієць Фабіо Фоньїні оголосив про завершення кар'єри у 38-річному віці.