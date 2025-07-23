Костюк програла шостий матч поспіль і вилетіла з турніру у Вашингтоні

Марта Костюк (27) поступилася в першому колі турніру серії WTA 500 в американському Вашингтоні британці Еммі Радукану (46).

Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:4.

Коли в Костюк не йде гра, її рівень тенісу дуже нагадує синусоїду. В першій половині стартового сету звітної зустрічі Марта мала брейк-пойнти на кожній подачі Радукану, однак реалізувала лише один, і тут же віддала свою подачу. А далі довелося рятуватися вже у власних геймах.

Костюк вдалося перевести гру на тай-брейк, де вона швидко отримала 0:4, зрівняла рахунок, після чого програла ще три очки поспіль.

У другій партії британка повела 3:0 та 4:1, проте Марта зуміла зрівнятися на чотирьох. І тут же стався черговий спад, який призвів до 4:6 і програшу матчу.

Rising to the occasion 🔥@EmmaRaducanu knocks out No.7 seed Kostyuk, 7-6(4), 6-4 to reach the second round. #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/HMpApN8VbU — wta (@WTA) July 22, 2025

Костюк за матч 3 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 2 брейки. На рахунку її суперниці 2 ейси, 4 помилки на подачі та 3 брейки.

Mubadala City DC Open – WTA 500

Вашингтон, США, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 22 липня

Емма Радукану (Велика Британія) – Марта Костюк (Україна) 7:6(4), 6:4

Суперниці зустрічалися вчетверте, британка зрівняла рахунок, 2:2. В наступному колі Радукану зіграє проти переможниці матчу між Наомі Осакою (51, Японія) та Юлією Путінцевою (43, Казахстан).

Для Костюк це вже шоста поспіль поразка на турнірах WTA, востаннє Марта вигравала у Лейли Фернандес 11 травня на "тисячнику" в Римі.

Нагадаємо, що напередодні Костюк висловилася щодо своїх перспектив на майбутньому US Open.