Костюк програла шостий матч поспіль і вилетіла з турніру у Вашингтоні
Марта Костюк (27) поступилася в першому колі турніру серії WTA 500 в американському Вашингтоні британці Еммі Радукану (46).
Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:4.
Коли в Костюк не йде гра, її рівень тенісу дуже нагадує синусоїду. В першій половині стартового сету звітної зустрічі Марта мала брейк-пойнти на кожній подачі Радукану, однак реалізувала лише один, і тут же віддала свою подачу. А далі довелося рятуватися вже у власних геймах.
Костюк вдалося перевести гру на тай-брейк, де вона швидко отримала 0:4, зрівняла рахунок, після чого програла ще три очки поспіль.
У другій партії британка повела 3:0 та 4:1, проте Марта зуміла зрівнятися на чотирьох. І тут же стався черговий спад, який призвів до 4:6 і програшу матчу.
Костюк за матч 3 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 2 брейки. На рахунку її суперниці 2 ейси, 4 помилки на подачі та 3 брейки.
Емма Радукану (Велика Британія) – Марта Костюк (Україна) 7:6(4), 6:4
Суперниці зустрічалися вчетверте, британка зрівняла рахунок, 2:2. В наступному колі Радукану зіграє проти переможниці матчу між Наомі Осакою (51, Японія) та Юлією Путінцевою (43, Казахстан).
Для Костюк це вже шоста поспіль поразка на турнірах WTA, востаннє Марта вигравала у Лейли Фернандес 11 травня на "тисячнику" в Римі.
Нагадаємо, що напередодні Костюк висловилася щодо своїх перспектив на майбутньому US Open.