Важливий момент сезону для Швьонтек та Костюк: прев'ю престижного турніру в Індіан-Веллсі

Пройшло лише півтора тижні після закінчення турніру серії WTA 1000 в еміратському Дубаї, а найкращі тенісистки планети уже з Близького Сходу перемістилися до США. Саме там, у каліфорнійському Індіан-Веллсі, пройде змагання аналогічної категорії.

Індіан-Веллс являє собою невеличке американське містечко з населенням менше 5 тисяч осіб. Відоме воно тим, що співвідношення мільйонерів до загального числа жителів у ньому вище, ніж в будь-якому іншому місті США. І своїм тенісним супертурніром, який проводиться щорічно, починаючи з 1987 року.

Дати проведення, очки, призові

У поточному році матчі основної сітки змагання BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі пройдуть з 5 по 16 березня. Призовий фонд жіночого турніру складе рекордні 8,963,700 доларів. Наведемо розподіл призових та рейтингових очок за раундами.

Перше коло: 10 очок / $25,375.

Друге коло: 35 очок / $37,650.

Третє коло: 65 очок / $64,500.

Четверте коло: 120 очок / $110,250.

Чвертьфінал: 215 очок / $202,000.

Півфінал: 390 очок / $354,850.

Фінал: 650 очок / $638,750.

Перемога: 1000 очок / $1,201,125.

Якщо порівнювати з попередніми "тисячниками" у Досі та Дубаї, кидається у вічі, що призовий фонд турніру в Індіан-Веллсі більший, ніж у двох близькосхідних турнірів у сумі. І це повною мірою відображає різницю у популярності та престижності змагань.

Аналіз шансів спортсменок розпочнемо з українок.

Наші

Серед українських тенісисток змагання в Індіан-Веллсі матиме велику вагу для Марти Костюк.

22-річна киянка торік дійшла до півфіналу змагань. Відповідно, захищати їй зараз потрібно 390 очок. Цифра чимала, особливо, якщо згадати, що минулого тижня Костюк програла у першому колі турніру в Мериді, не захистивши 325 очок за фінал у Сан-Дієго-2024. Марта випала з топ-20 рейтингу і поступилася статусом першої ракетки України Еліні Світоліній. Ще одна невдача може залишити Костюк за межами тридцятки найсильніших.

Сезон тенісистка почала не дуже вдало через травму, отриману в процесі підготовки до нього. В Австралії Марта виграла лише два матчі з п’яти. Натомість у Досі дійшла до чвертьфіналу, на шляху до якого впевнено перемогла третю ракетку світу Коко Гофф. Могла здолати й майбутню чемпіонку, Аманду Анісімову, але забракло правильних рішень у найважливіші моменти зустрічі. Після Дохи були невдалі виступи у Дубаї та Мериді.

В Індіан-Веллсі Костюк посіяна ще за рейтингом минулого тижня, під 18 номером. Перше коло через посів пропускає, а у другому зустрінеться з сильнішою в матчі між Робін Монтгомері та однією з переможниць кваліфікації. Хороший жереб, адже Марта часто важко входить у великі турніри.

Марта Костюк Getty images

Далі уже суперниці серйозні. У третьому колі – Паула Бадоса, десята ракетка світу, якій Костюк програла у третьому колі Australian Open-2025. Якщо вдасться її пройти, то Чжен Ціньвень або Лінда Носкова. Тенісистки непрості, але могло бути й гірше. Багато що залежатиме від стану самої Марти.

Еліна Світоліна на Australian Open здивувала геть усіх. Спортсменка, яка 4 місяці відновлювалася після операції на нозі, у своєму першому турнірі після повернення дійшла до чвертьфіналу. Причому мала шанси перемогти майбутню тріумфаторку Медісон Кіз.

На жаль, надалі успіхів не було. Поразка у першому колі в Лінці, у другому – в Досі та Дубаї. Сама Еліна каже, що потроху відновлює свої кондиції і знаходиться на вірному шляху. Минулого року в Індіан-Веллсі вона програла Еммі Наварро у другому колі, тож втратити чимало очок не ризикує.

Світоліна посіяна під 23 номером й у другому колі стартує матчем проти когось із пари американок Ешлін Крюгер – Кеті Волинець. Далі за сіткою можлива зустріч із ще однією представницею США, Даніель Коллінз. Ця спортсменка планувала закінчити кар’єру після минулого сезону, проте залишилась у грі. Після третього кола на Australian Open не виступала через травму, тому Коллінз можна вважати непоганим варіантом.

Еліна Світоліна Getty images

Насправді важко буде Еліні у четвертому раунді, проти або Пегули, або Остапенко. Ще далі вже заглядати не будемо.

Даяна Ястремська, не будучи сіяною, розпочне змагання з першого кола матчем проти китаянки Юань Юе. Далі вже чекає Онс Жабер, а у третьому колі майже точно суперницею буде Швьонтек. Втім, якщо Ястремська дістанеться до Іги, це вважатиметься хорошим результатом.

24-річна українка непогано почала поточний сезон: третє коло у Мельбурні, фінал у Лінці, третє коло у Дубаї. Проте гра її залишається нестабільною, а в ОАЕ Даяна ще й отримала пошкодження плеча якраз у програному матчі зі Швьонтек.

Турнірна сітка Ангеліни Калініної подібна до ситуації з Ястремською. Суперницею по першому колу є італійка Лучія Бронцетті (саме їй українка програла на старті минулорічного Індіан-Веллса), далі тридцята сіяна полька Магдалена Френх, і потім Сабалєнка. Відповідно, вихід до третього кола розцінюватиметься, як успіх.

Втім, зробити це буде непросто. Калініна на першому турнірі сезону у Брісбені несподівано дійшла до півфіналу, проте більше згадати особливо нема чого. Хіба тільки поразку у чвертьфіналі у Клуж-Напоці, у майже виграному матчі проти Александри Саснович.

Переходимо до основних претенденток на перемогу

Іга Швьонтек

Почнемо з другої ракетки світу. Адже полька першу половину минулого сезону домінувала у світовому тенісі, і зараз виступатиме в Індіан-Веллсі як діюча чемпіонка. Рік тому Швьонтек здобула титул, не давши жодній із шести суперниць на турнірі взяти в матчі з собою більше чотирьох геймів.

Зараз же про домінацію не йдеться. 23-річна спортсменка виступає, хоч і стабільно, але далі за півфінал не заходила на жодному змаганні. В тому числі, у Досі, де Швьонтек три роки поспіль до цього ставала чемпіонкою. Технічний теніс польки за відсутності притаманної їй стабільності перестав приносити видатні результати. Тому про повернення на вершину світового рейтингу мова для неї зараз не йде.

Іга Швьонтек Getty images

Поглянемо на турнірну сітку. Як і всі 32 сіяні, Швьонтек почне змагання в Індіан-Веллсі з другого кола. До півфіналу її шлях не виглядає вистеленим трояндами, але й не є надскладним. У третьому колі нестабільна Жабер, далі Кароліна Мухова, яка невдало розпочала сезон, проте у Дубаї спромоглася дійти до останніх раундів. Ось уже у півфіналі на польку чекатиме справжнє випробування у вигляді когось із трійки Пегула-Андрєєва-Рибакіна.

Аріна Сабалєнка

Перша ракетка світу вдало розпочала сезон, взявши титул у Брісбені та дійшовши до фіналу на Australian Open. Правда, у попередніх двох сезонах у Мельбурні вона ставала тріумфаторкою змагань.

У лютому стався традиційний для білоруски провал на близькосхідних турнірах. У Досі та Дубаї сумарно вона виграла один матч із трьох. Втім, робити з цього далекоглядні висновки сенсу немає, адже для Сабалєнки це типова картина.

Захищати в Індіан-Веллсі Аріні доведеться 120 очок за минулорічне четверте коло. Жереб був до неї прихильним. Аж до півфіналу з усіх можливих суперниць реальні шанси перемогти Сабалєнку матиме хіба ще одна "нейтралка", Єкатерина Александрова. Саме росіянка вибила білоруску з турніру в Досі три тижні тому. Навряд чи сенсація повториться двічі поспіль. У півфіналі, скоріш за все, на Сабалєнку чекатиме хтось із цілої когорти американок. До них і перейдемо.

Американки

Не секрет, що представниці США на домашніх змаганнях виступають особливо вдало. Настільки, що це стало причиною частого обговорення у вболівальницьких колах різних конспірологічних теорій щодо можливостей допомоги від організаторів американських турнірів своїм тенісисткам. Спростувати ці теорії змови легко, лише подивившись на підсумки жеребкування в Індіан-Веллсі.

Одразу чотири сильні американки потрапили в одну чверть турнірної сітки. Це означає, що лише одна тенісистка з-поміж Коко Гофф, Медісон Кіз, Емми Наварро та Аманди Анісімової матиме шанс дістатися до півфіналу. В якому зустрінеться, швидше за все, з Аріною Сабалєнкою.

20-річна Коко Гофф наразі є третьою ракеткою світу. Молода спортсменка продовжує прогресувати, і нікого не повинен вводити в оману її невдалий виступ у Досі та Дубаї. У США, за підтримки домашніх глядачів, провалу від неї чекати не варто.

Медісон Кіз стала справжнім відкриттям поточного сезону. Січневі титули в Аделаїді та, найголовніше, на Australian Open, підняли її на сьому позицію в рейтингу WTA. І навіть пропуск через травму підколінного сухожилля усього лютого не погіршив її становища. Ба більше, завдяки невдалим виступам конкуренток, Кіз піднялася аж на п’яте рейтингове місце. А у Чемпіонській гонці, тобто, за сумою очок, набраних у поточному сезоні, Медісон продовжує впевнено лідирувати.

Медісон Кіз із трофеєм на Australian Open-2025 Getty images

На восьмому місці у жіночому табелі про ранги перебуває Емма Наварро. Минулого тижня спортсменка виграла турнір в Остіні, не віддавши у фіналі жодного гейму колумбійці Еміліані Аранго. Суперниця, звісно, посередня, але результат вражаючий.

Аманді Анісімовій у цьому прев’ю ще місяць тому не знайшлося б місця, адже 23-річна тенісистка, якій видавали купу авансів у юності, вже кілька років більше бореться з психологічними проблемами, ніж грає у теніс. Однак у Досі раптом стався прорив, який сенсаційно завершився титулом. Тому скидати з рахунків Анісімову з її агресивним тенісом зараз не варто.

Єдиною з топових американок, яка не потрапила в одну чверть до інших співвітчизниць, стала Джессіка Пегула. Вона минулого тижня відзначилася виграшем "п’ятисотника" у мексиканській Мериді. Пегулі з жеребом не особливо пощастило. Уже у третьому колі ймовірна зустріч із фіналісткою змагання в Досі Альоною Остапенко. У чвертьфіналі, якщо туди вдасться дістатися, чекатиме як не Єлена Рибакіна, так Мірра Андрєєва.

На кого ще звернути увагу

З числа інших фаворитів варто виділити якраз не дуже солодку парочку Рибакіна-Андрєєва.

Перша з них, москвичка, що виступає під прапором Казахстану, посідає сьоме місце в рейтингу WTA. На кожному турнірі від початку року виграє мінімум по два матчі. До жодного фіналу, щоправда, дійти їй не вдалося. Найкращим результатом Рибакіної є півфінал у Дубаї.

17-річна Мірра Андрєєва в ОАЕ стала переможницею. До того ж, наймолодшою в історії на турнірах серії WTA 1000. На шляху до титулу вона обіграла в тому числі й Рибакіну. В Індіан-Веллсі жереб склався таким чином, що зустрітися ці дві тенісистки можуть уже в четвертому колі.

Якщо ж вести мову про більш приємних для українців людей, то відзначимо другий після декрету вихід на корт 34-річної чешки Петри Квітової. Дворазова переможниця Вімблдону 8 березня матиме шанс відзначити грою свій 35-й день народження. Великих звершень від неї поки очікувати не потрібно, але послідкувати за стартовою грою проти Варвари Грачової точно варто.

Петра Квітова Getty images

Думка букмекерів

Букмекерські контори вважають головним претендентом на перемогу в Індіан-Веллсі чинну чемпіонку турніру Ігу Швьонтек. Коефіцієнт на польку дорівнює в середньому 4.0.

Трохи меншими вважаються шанси Аріни Сабалєнки – 5.50. На третій позиції знаходиться Єлена Рибакіна – 8.50.

Найбільше шансів на тріумф серед українок букмекери віддають Еліні Світоліній. Поставити на титуловану українку можна з середнім коефіцієнтом 51.0.

Де дивитися

Ексклюзивним медіапартнером турніру BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі є платформа Tennis Channel.

В Україні матчі жіночої сітки змагання транслюватиме канал Setanta Sports.