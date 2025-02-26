Марта Костюк: складний момент кар'єри української тенісистки

Несподівана поразка Марти Костюк від Дар’ї Севілл у першому колі турніру в Мериді змусила українських вболівальників схопитися за голову. І знову задатися питанням: чи є в Еліни Світоліної достойна зміна серед молодих українських тенісисток?

Важко відповісти однозначно. Років 7-8 тому майбутнє нашого жіночого тенісу здавалося безхмарним. Майже безболісно проходив перехід з юніорського у дорослий теніс Даяни Ястремської, коли на небосхилі засяяла нова яскрава зірочка Марти Костюк.

У 14-річному віці, у 2017-му Марта перемогла на юніорському Australian Open, здолавши у фіналі першу сіяну Ребеку Масарову, яка була на 3 роки старшою за українку.

А наступного сезону завдяки цьому титулу Костюк отримала вайлд-кард у кваліфікацію вже дорослого австралійського мейджора. Виграла там три матчі, вийшла до основної сітки, обіграла 25 сіяну китаянку Шуай Пен та місцеву тенісистку Олівію Роговску. Тільки у третьому колі Марту зупинила – іронія долі! – якраз Еліна Світоліна.

Вже у 15 років шалений талант Костюк був очевидним навіть для глядачів, які нечасто дивляться теніс. Різноманіттю її технічного арсеналу навіть тоді могли позаздрити найкращі спортсменки WTA-туру. Наважуся заявити, що за рівнем чистого таланту Марта є найобдарованішою тенісисткою за часи незалежності України.

Проблема полягає в іншому. У досягненні успіху у професійному тенісі талант є тільки одним з факторів. Так, дуже важливим, але часто не найважливішим. Решта – це інші чесноти спортсмена та нюанси підготовки. Наприклад, та сама Еліна Світоліна, екстретя ракетка світу та переможниця 17 турнірів WTA в одиночному розряді, досягла свого завдяки найперше власній працездатності та цілеспрямованості. І, звичайно, вчасній появі у її житті мецената Юрія Сапронова.

Еліна Світоліна Getty images

Костюк же після перших успіхів на дорослому рівні трохи, як то кажуть, "спіймала зірочку". Плюс, багаті спонсори до неї у чергу не ставали. Тому більшу частину кар’єри тренувала її мама Таліна Бейко, а після неї – не дуже відомі широкому загалу спеціалісти.

Видатних результатів, маючи великий талант, здобути з наскоку не вдалося.

З кінця літа 2023 року тренеркою Марти є полька Сандра Заневська, яка з більш-менш відомих тенісисток опікувалася лише Петрою Мартич. Тут теж зіграв роль своєрідний, волелюбний характер Костюк. Після початку співпраці з Заневською українка заявила, що чоловіки-тренери, з котрими вона раніше працювала, мають авторитарний стиль керівництва, а їй таке не підходить.

Насправді, певне покращення результатів із новою тренеркою у Марти у 2024 році відбулося. Вона дісталася до чвертьфіналу Australian Open у січні, в кінці лютого зіграла у фіналі турніру серії WTA 500 у Сан-Дієго. У березні дійшла до півфіналу тисячника в Індіан-Веллсі. А у квітні, здолавши Чжен Ціньвень, Коко Гофф та Маркету Вондроушову, виступила у фіналі престижного турніру у Штутгарті.

Марта Костюк (ліворуч) і Єлена Рибакіна у фіналі Штутгарта-2024 Getty images

Завдяки вдалій серії, Костюк вдалося дебютувати у топ-20 світового рейтингу і в очній боротьбі вибороти у Світоліної статус першої ракетки України. Важливим моментом стало те, що вона нарешті почала обігравати представниць першої десятки. Адже у певний момент кар’єри її особистий рахунок проти еліти світового тенісу був 0:14.

Але після Штутгарта єдиним змаганням до кінця року, де Марта дійшла далі за третє коло, стала Олімпіада у Парижі. Проблема минулих років, коли українки вистачало зі старту сезону на 2-3 місяці непоганих виступів (ось чому Австралія завжди значилася улюбленим місцем для гри Костюк!), знову дала про себе знати. У 2024-му вдалося на якісному рівні відіграти десь пів року, далі знову пішов спад.

У поточному сезоні на Зеленому континенті не вдалося добре виступити. Причиною стала травма, отримана в міжсезоння. Тепер за неповні два місяці, з кінця лютого по середину квітня, Костюк потрібно захистити 1040 рейтингових очок.

Тут зроблю невеликий відступ, щоб пояснити, як працює система нарахування рейтингових очок у тенісі. Гравець захищає очки, зароблені за відповідний тиждень минулого року. За період, зазначений вище, Марті потрібно захистити по 325 пунктів за фінали турнірів серії WTA 500 у Сан-Дієго та Штутгарті, а також 390 балів за півфінал "тисячника" в Індіан-Веллсі. В сумі якраз і виходить 1040.

Майже половина від доробку, який вона мала після змагань у Досі та Дубаї (2279 залікових очок). Чвертьфінал у Катарі з упевненою перемогою над третьою ракеткою світу Гофф додав оптимізму українським вболівальникам.

Емоції Костюк пілся перемоги над Гофф у Досі Getty images

Проте вже 325 очок за фінал у Сан-Дієго згоріли після поразки в Мериді від Севілл, 121-ї у світі. На черзі захист 390 пунктів за турнір в Індіан-Веллсі, який стартує наступного тижня, 5 березня.

Костюк з наступного тижня випаде з найкращої двадцятки рейтингу WTA та поступиться статусом першої ракетки України Еліні Світоліній. Киянка має докласти великих зусиль, щоб до Ролан Гаррос, який стартує 25 травня, втриматися у зоні потрапляння в посів на турнірі "Великого шолома". Це важливо для того, щоб у перших двох колах гарантовано не зустрітися з іншими сіяними тенісистками. На турнірах Grand Slam у посів потрапляють перші 32 тенісистки рейтингу WTA.

Наразі 22-річна українка випереджає 32 місце, на якому знаходиться чешка Лінда Носкова, на 272 очки. А захищати у найближчі півтора місяці доведеться, як неважко підрахувати, 715. Якщо Костюк не вдасться вдало виступити на прийдешніх змаганнях, є великий ризик впасти в кінець чільної 50-ки. А це рівень Марти 2023 року.

Тому наступні тижні дадуть відповідь на питання, чи вірним шляхом рухається зараз Костюк. Чи, можливо, варто потроху виходити з "теплої ванни" та щось змінювати у своїй кар’єрі.