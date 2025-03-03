Світоліна стала першою ракеткою України, Костюк залишила двадцятку найкращих у оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 3 березня, жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг, у якому сталися невеликі зміни позицій найкращих тенісисток світу. Натомість серед українок перестановки більш серйозні, адже Еліна Світоліна знову стала першою ракеткою країни.

Перша трійка рейтингу не зазнала змін: лідеркою залишається білоруска Аріна Сабалєнка, на другому місці – полька Іга Швьонтек, а третю сходинку займає американка Коко Гофф. Четверту позицію продовжує утримувати ще одна представниця США, Джессіка Пегула, яка виборола титул на батьківщині, на турнірі серії WTA 250 у Остіні.

Зміни сталися лише в кінці першої десятки. Американка Емма Наварро завдяки тріумфу на п'ятисотнику у мексиканській Мериді піднялася з десятого на восьме місце, потіснивши на дев'ятий рядок китаянку Чжен Ціньвень. Чвертьфіналістка цього ж змагання Паула Бадоса повернулася до першої десятки, посунувши за її межі росіянку Мірру Андрєєву.

Серед українок Еліна Світоліна піднялася на одну позицію, хоч минулого тижня взагалі не грала. Еліна тепер перебуває на 23 позиції, повернувши собі статус першої ракетки України. Ним з червня 2024 року володіла Марта Костюк.

Сама ж Марта минулого тижня виступила невдало, програвши у першому колі турніру у Мериді австралійці Дар'ї Севілл. Костюк мала захищати 325 минулорічних очок за фінал у американському Сан-Дієго. Оскільки цього зробити не вдалося, то вона опустилася з 19 на 24 місце у жіночому рейтингу.

Даяна Ястремська на турнірах не виступала і втратила дві позиції, вона тепер 46-та.

Ангеліна Калініна у Мериді пройшла перше коло, а у другому поступилася все тій же Дар'ї Севілл. Як і Ястремська, вона втратила дві позиції й тепер перебуває на 54 місці.

Юлія Стародубцева опустилася на один рядок і знаходиться на 110 рядку. Аналогічні зміни у Дар'ї Снігур, вона 128-ма.

Нарешті, Леся Цуренко, яка цього сезону ще не виступала, продовжує залишатися на 186 позиції.

Рейтинг WTA:

1 (1). Аріна Сабалєнка (-) – 9076;

2 (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7985;

3 (3). Коко Гофф (США) – 6333;

4 (4) Джессіка Пегула (США) – 5251;

5 (5). Медісон Кіз (США) – 4679;

6 (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4518;

7. (7) Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4328;

8 (10). Емма Наварро (США) – 4009;

9 (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 3780;

10 (11). Паула Бадоса (Іспанія) – 3746;

...

23 (24). Еліна Світоліна (Україна) – 1980;

24 (19) Марта Костюк (Україна) – 1955;

46 (44). Даяна Ястремська (Україна) – 1229;

54 (52) Ангеліна Калініна (Україна) – 1072;

110 (109). Юлія Стародубцева (Україна) – 681;

128 (127). Дар'я Снігур (Україна) – 576;

186 (186). Леся Цуренко (Україна) – 371.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур не змогли пройти півфінал кваліфікації на турнірі в Індіан-Веллсі.