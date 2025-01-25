Американка Кіз – переможниця Australian Open-2025

Американська тенісистка Медісон Кіз (14) тріумфувала на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. В матчі за титул вона здолала першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.

Поєдинок тривав 2 години 4 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 2:6, 7:5. Американка була кращою за ейсами (6 проти 3) та подвійними помилками (0 проти 5).

Проте більшість подвійних помилок білоруска допустила в першому сеті, чим вміло скористалися Кіз. Сабалєнка зуміла зрівняти загальний рахунок завдяки гарній реалізації брейк-пойнтів у другому сеті.

Вирішальний третій сет був найбільш рівним. Суперниці не відпускали одна одну на відстань двох геймів. Кіз постійно виходила вперед, а Сабалєнка одразу ж зрівнювала рахунок. І лише у фіналі зустрічі американці вдалося взяти два гейми поспіль, що і принесло їй перемогу.

Australian Open 2025

Мельбурн, Австралія, хард

Фінал, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

25 січня

Медісон Кіз (14, США) – Аріна Сабалєнка (1,-) 6:3, 2:6, 7:5

Зазначимо, що це була шоста зустріч між тенісистками, "нейтральна" спортсменка має перевагу – 4:2. На турнірах Grand Slam вона веде 2:1, на харді – 3:1.

За перемогу на турнірі Кіз отримала 2,21 млн доларів. Білоруска же заробила 1,2 мільйона. Також Медісон завдяки перемозі підніметься на 7 місце в рейтингу WTA, тим самим вона повторить власний рекорд.

Американка вдруге зіграла у вирішальному матчі турніру Grand Slam. У 2017-му Кіз програла у фіналі US Open землячці Слоан Стівенс. 29-річна Медісон стала найстаршою фіналісткою у жіночому одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії за останні 8 років.

Для тенісистки із білоруським паспортом, яка за будь-якого результату фінального матчу збереже статус першої ракетки світу, це був третій поспіль фінал у Мельбурні. У попередніх двох вона перемагала.

Що цікаво, за весь турнір Сабалєнка не зустріла на цьому турнірі жодної суперниці із першої десятки світового рейтингу.

Кіз же змагалася проти сьомої Єлени Рибакіної та другої Іги Швьонтек. Також вона вибила українку Еліну Світоліну у чвертьфіналі.