Костюк не змогла пройти перше коло у Мериді і втратить статус першої ракетки України

Марта Костюк (19) поступилася Дар'ї Севілл (121, Австралія) у першому колі турніру серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді.

Австралійка за 2 години 9 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:4, 7:6(6).

Перший сет пройшов під знаком обопільних помилок. Більше хиб припускалася українка. Хоч їй і вдалося з рахунку 2:5 виграти два поспіль гейми, але втримати після цього свою подачу вона не змогла.

На початку другої партії ситуація на корті помінялася. Костюк одразу повела 3:0 з двома брейками. Проте надовго її не вистачило, доволі швидко рахунок став 5:4 уже на користь австралійки. Тут Марта взяла два поспіль гейми й вийшла подавати на сет. Мала три сет-пойнти, але реалізувати їх так і не змогла.

Партія перейшла на тай-брейк, де австралійка свідомо відійшла у захист, намагаючись спровокувати Костюк на помилки. В підсумку, така тактика спрацювала. Хоча в українки був ще один сет-пойнт, зрівняти рахунок за партіями їй так і не вдалося. Ще серія невимушених помилок – і матч залишився за Севілл.

Костюк за гру 3 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 6 брейків.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 25 лютого

Дар'я Севілл (Австралія) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 7:6(6)

Це була четверта зустріч суперниць, австралійка зрівняла рахунок. У наступному колі змагань Севілл зустрінеться з іншою українкою, Ангеліною Калініною (54).

Костюк поточного тижня мала захищати 325 рейтингових очок за минулорічний фінал турніру серії WTA 500 в американському Сан-Дієго. Оскільки зробити це їй не вдалося, у оновленому рейтингу WTA, що вийде у понеділок, 3 березня, Марта опуститься мінімум на 24 позицію та поступиться статусом першої ракетки України Еліні Світоліній, яка цього тижня не грає.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна у своєму стартовому матчі у Мериді здолала француженку Леолію Жанжан (129) з рахунком 6:4, 1:6, 6:1.