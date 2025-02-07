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Калініна поступилася білорусці у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Клуж-Напоці

Станіслав Матусевич — 7 лютого 2025, 16:54
Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна
Getty images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (49) не змогла вийти у півфінал турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.

У чвертьфіналі за 2 години 15 хвилин Калініна поступилася білоруській спортсменці Александрі Саснович (128) з рахунком 6:2, 4:6, 6:7(3).

Перша партія пройшла за відчутної переваги українки. Вона жодного разу не віддала свою подачу, натомість сама зробила два брейки.

У середині другого сету Калініна вийшла вперед із брейком, але втримати його не змогла. Вирішальні гейми Саснович провела активно та забрала партію.

У фінальному сеті українка швидко зробила брейк і постійно була попереду у рахунку. Але подати на матч Ангеліні не вдалося, й у підсумку справа дійшла до тай-брейку, на якому сильнішою виявилася Саснович.

Transylvania Open – WTA 250
Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)
Призовий фонд: $275,094
Чвертьфінал, 7 лютого

Александра Саснович (-) – Ангеліна Калініна (Україна) 2:6, 6:4, 7:6(3)

Це була друга очна зустріч спортсменок, першу виграла українка. У півфіналі Саснович зіграє з переможницею пари Анастасія Потапова (-, 32) – Елла Зайдель (143, Німеччина).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Клуж-Напоці Калініна перемогла Єлену Габріелу Русе з Румунії, а у другому була сильнішою за нідерландку Сюзан Ламенс.

Ангеліна Калініна Саснович WTA 250

Ангеліна Калініна

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