Калініна поступилася білорусці у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Клуж-Напоці
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (49) не змогла вийти у півфінал турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.
У чвертьфіналі за 2 години 15 хвилин Калініна поступилася білоруській спортсменці Александрі Саснович (128) з рахунком 6:2, 4:6, 6:7(3).
Перша партія пройшла за відчутної переваги українки. Вона жодного разу не віддала свою подачу, натомість сама зробила два брейки.
У середині другого сету Калініна вийшла вперед із брейком, але втримати його не змогла. Вирішальні гейми Саснович провела активно та забрала партію.
У фінальному сеті українка швидко зробила брейк і постійно була попереду у рахунку. Але подати на матч Ангеліні не вдалося, й у підсумку справа дійшла до тай-брейку, на якому сильнішою виявилася Саснович.
Александра Саснович (-) – Ангеліна Калініна (Україна) 2:6, 6:4, 7:6(3)
Це була друга очна зустріч спортсменок, першу виграла українка. У півфіналі Саснович зіграє з переможницею пари Анастасія Потапова (-, 32) – Елла Зайдель (143, Німеччина).
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Клуж-Напоці Калініна перемогла Єлену Габріелу Русе з Румунії, а у другому була сильнішою за нідерландку Сюзан Ламенс.