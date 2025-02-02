Ястремська не змогла здобути титул на престижному турнірі в Австрії, поступившись у фіналі росіянці

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) не змогла здобути титул на турнірі серії WTA 500 у австрійському Лінці, поступившись у фінальному матчі росіянці Єкатерині Александровій (30).

Матч тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 3:6, 7:5 на користь так званої "нейтральної" спортсменки.

Ястремська 3 рази подала навиліт, припустилася 8 подвійних помилок та зробила 4 брейки. На рахунку Александрової 2 ейси та 3 помилки на подачі. Росіянці також вдалося зробити 4 брейки.

На корті зустрілися тенісистки зі схожим атакуючим стилем гри. При цьому, на відміну від попередніх матчів, Даяна півтора сети виглядала втомленою та припускалася великої кількості невимушених помилок. І тільки за рахунку 6:2, 3:0 на користь суперниці українка нарешті увімкнулася у гру, взявши шість геймів поспіль та повісивши росіянці так званого "прихованого бублика" у другій партії.

Третій сет розпочався із домінації Ястремської, вона одразу повела з рахунком 3:0. Але суперниця зрівняла рахунок, після чого розпочалися тенісні гойдалки. Вирішальним став 11 гейм, коли за рахунку 5:5 українка не використала потрійний гейм-пойнт на своїй подачі, дозволивши суперниці зробити брейк. Александрова скористалася подарунком і забрала партію, а з нею матч та титул.

Александрова зрівняла рахунок в очних зустрічах з Ястремською. У кожної спортсменки тепер по 3 перемоги.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Фінал, 2 лютого

Єкатерина Александрова (–) – Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 3:6, 7:5

Ястремська зіграла свій сьомий фінал турнірів рівня WTA. На її рахунку залишилося 4 титули: один WTA 125 та три WTA 250. Українка за кар'єру провела два фінали на "п'ятисотниках", але в обох зазнала поразок (вперше – в Аделаїді у 2020 році поступилася Ешлі Барті). Таким чином, з діючих українських тенісисток тільки Еліна Світоліна має титули на турнірах рівня WTA 500 і вище (загалом 7).

За вихід до фіналу Ястремська заробила €87.825 та набрала 325 залікових очок, що наступного тижня допоможе піднятися до першої півсотні рейтингу WTA.

Єкатерина Александрова провела свій одинадцятий фінал на рівні WTA та здобула сьомий титул. На кортах Лінца раніше вона двічі доходила до фіналу (у 2018 та 2024 роках), але обидва рази поступалася.

Огляд матчу

Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, у другому розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1. У чвертьфіналі українка перемогла Марію Саккарі 7:5, 6:0, а у півфіналі виграла у Клари Таусон 6:1, 6:4.