Калініна поступилась росіянці на шляху до фіналу турніру в Брісбені
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 55) зазнала поразки від нейтральної росіянки Поліни Кудерметової (107) у півфіналі турніру WTA 500 в австралійському Брісбені.
Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився у двох сетах з рахунком 6:4, 6:3. На рахунку українки дві подачі навиліт, одна подвійна помилка та лише 1 з 5 реалізованих брейкпоїнтів.
У паралельному матчі перша ракетка світу Аріна Сабалєнка побореться за вихід до фіналу проти Мірри Андреєвої (WTA 16).
Поліна Кудерметова (-) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:3
На шляху до півфіналу українська тенісистка здобула вольову перемогу над австралійкою Кімберлі Біррелл.
Також Калініна здолала нейтральну гравчиню Шнайдер та мала шанси на українське протистояння, але Марта Костюк поступилась у своєму першому ж матчі на турнірі. Також протягом турніру Калініна зуміла перемогти китаянку Юе Юань.