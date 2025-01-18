Ястремська поступилась Рибакіній в третьому колі Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) завершила свої виступи на Australian Open, поступившись в третьому колі Єлені Рибакіній (7).

Матч тривав 1 годину 24 хвилини та завершився з рахунком 0:2 (3:6, 4:6).

У першому сеті жодна з суперниць не виконала жодної подачі навиліт, проте українка припустилась три подвійні помилки та не реалізувала жодного брейк-пойнту, в той час, як суперниця використала один з трьох.

У другому сеті Ястремська виконала п'ять подач навиліт та реалізувала один брейк-пойнт, чого не вистачило для камбеку через п'ять подвійних помилок.

Зазначимо, що це була перша в історії зустріч спортсменок.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/16 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Даяна Ястремська (Україна) 2:0 (6:3, 6:4)

Нагадаємо, у другому колі змагання українська тенісистка здолала представницю Чорногорії Ковінич.

Окрім того, сьогодні свій матч в межах третього кола зіграє Еліна Світоліна, для якої перемога у 1/32 фіналу стала ювілейною на турнірах Grand Slam.