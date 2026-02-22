Фінал Світоліної, скандал зі зняттями фавориток: підсумки турнірів у Досі та Дубаї

На Близькому Сході завершилися два турніри серії WTA 1000 у Досі та Дубаї, які проходили один за одним кожен протягом одного тижня. Уже традиційно вони поставили більше запитань, ніж дали відповідей. Особливо стосовно календаря змагань.

Поточного сезону участь в основній сітці обох "тисячників" узяли лише двоє українок. Останніми роками ми звикли до того, що на великих змаганнях грають мінімум четверо наших співвітчизниць. Однак це був той випадок, коли якість виступів не залежить від кількості учасників. Якщо порівнювати, наприклад, двотижневі успіхи двох наших тенісисток із доробком 46 українських олімпіоніків… то краще не порівнювати взагалі.

Не будемо про сумне, тим більше, що в тенісі є привід для позитиву.

Наші

Марта Костюк продовжує відновлюватися від травми, отриманої ще в першому колі Australian Open, а Юлія Стародубцева не зуміла подолати кваліфікацію ані в Досі, ані в Дубаї.

Олександра Олійникова пішла простішим шляхом і обрала турнір WTA 250 у Клуж-Напоці. Як показав перебіг подій у Румунії, рішення було вірним з точки зору набору рейтингових очок. 98 пунктів за півфінал у Клуж-Напоці навряд чи вдалося б набрати у Досі та Дубаї разом. Занадто різного класу суперниці.

Олександра Олійникова Getty images

Тому українське представництво на обох турнірах і виявилося таким невеликим, лише двоє учасниць: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

У Досі кожна з них здобула по одній перемозі. В першому колі Ястремська буквально вистраждала звитягу в матчі з іспанкою Букшею. І вийшла на Світоліну, яка перший раунд пропускала, маючи сьомий номер посіву.

Натяк на боротьбу в українському дербі був лише в другому сеті. Даяна на початку сезону ніяк не може намацати свою гру, тож Еліна закономірно перемогла.

Щоб закінчити тему про Ястремську, скажемо, що на старті турніру в Дубаї вона без шансів програла представниці Індонезії Джаніс Тджен. Не захистивши минулорічні очки за третє коло в Еміратах, новий тиждень третя ракетка України розпочне на грані вильоту з топ-50 світового рейтингу.

Даяна Ястремська Getty images

Повернімося до Світоліної. У третьому раунді в Досі сталася неприємна річ. Еліна загалом вдало виступає проти росіянок, однак Калінскій програла занадто безбарвно. Можливо, далеко пройти б усе одно не вдалося, адже наступний матч довелося б грати проти майбутньої переможниці турніру (про котру нижче), та все ж поразка представниці країни-агресорки виглядала неприємно.

Хто міг подумати, що буквально за тиждень цю неприємність буде перекреслено великим успіхом?

Дубай для Світоліної є одним із найулюбленіших турнірів. Тут Еліна брала титули у 2017-18 роках. В той час змагання в Досі та Дубаї щорічно обмінювалися категоріями: одне проводилося рівня WTA 500, а інше – WTA 1000, тож українка ставала переможницею кожної з версій.

Однак все це, як і півфінал у 2019-му, було дуже давно. Зараз же Світоліна з сьомим номером посіву стартувала з другого кола і непростого першого сету проти іспанки Бадоси. Програвши з рахунку 4:2 партію, Паула знялася через хронічну травму спини.

Воно й добре, адже Еліні довелося проводити 5 матчів за 5 днів, і жоден з наступних поєдинків не вийшов простим.

У третьому раунді турніру в Дубаї відбувся матч двох найбільш високорейтингових мам світового тенісу. Швейцарка Бенчич виграла у Світоліної перший сет, але надалі характер Еліни взяв своє.

Еліна Світоліна Getty images

Схожою за сценарієм була й наступна гра. Дебютантка чвертьфіналів "тисячників" хорватка Ружич здивувала всіх успішними активними діями й забрала перший сет. Однак до середини другої партії Світоліна зуміла спіймати суперницю на певному спаді й уже не відпустила її.

Півфінал проти четвертої ракетки світу Коко Гофф взагалі за інтригою став одним з найкращих матчів у поточному сезоні. Еліна виграла першу партію після не дуже впевненого початку зустрічі, а на тай-брейку другої не реалізувала 4 матч-пойнти. Американка з п'ятого сет-пойнту вирівняла становище у матчі. Рахунок 15:13 у тринадцятому геймі підкреслює впертість поєдинку.

Все ж стабільність Світоліної дозволила українці дотиснути суперницю у вирішальній партії, хоча й тут справа цілком могла дійти до тай-брейку – 6:4.

Виходом у фінал Еліна встановила рекорд змагань WTA 1000, маючи найбільший часовий проміжок між двома вирішальними матчами такого рівня. Від Рима-2018 пройшло 7 років 277 днів. Майже вічність минула…

Еліна Світоліна Getty images

Якими б цікавими не були перемоги на шляху до фіналу, а три трисетові матчі поспіль даються взнаки, коли грати доводиться щоденно. На Джессіку Пегулу у Світоліної не вистачило ані сил, ані емоцій. З п'яти фіналів "тисячників" у кар'єрі Еліна програла перший та єдиний.

Безсумнівно, це все одно успіх. У травні буде три роки відтоді, коли українська тенісистка востаннє грала у фіналі турніру серії WTA 1000. Це вдавалося Ангеліні Калініній у 2023-му. А титули такого рівня серед наших спортсменок має лише сама Світоліна (останній – той-таки Рим-2018).

У світовому рейтингу з нового тижня Еліна залишиться 9-ю, однак на відстань витягнутої руки наблизиться до 7-8 місць. У Чемпіонській гонці, тобто, за очками, набраними в поточному сезоні, Світоліна взагалі йде третьою! Хоча, звісно, зіграно ще небагато.

Скандал зі зняттями провідних тенісисток

Обидва близькосхідні турніри дуже невдало розташовані в календарі WTA. Судіть самі. 1 лютого завершився Australian Open. З 8 по 21 числа того ж місяця тенісисткам потрібно зіграти у Досі та Дубаї. Не забуваємо, що це обов'язкові турніри для топів. 4 березня вже стартує американська серія "тисячників", а конкретно Індіан-Веллс.

За місяць спортсменкам треба двічі кардинально змінити країни, клімат та часові пояси та ще до того ж бажано успішно виступити. Останнє, як у випадку зі Світоліною, може призвести до 5 матчів за 5 днів, з них 3 трисетових.

Зрозуміло, багатьом це не подобається. Минулого року Іга Швьонтек різко критикувала розклад змагань. Те саме вона зробила й зараз, заодно знявшись із Дубая. Лідерка світового рейтингу Аріна Сабалєнка після програного фіналу Australian Open взагалі не поїхала на Близький Схід. В Досі вона не зіграла через "зміну розкладу", а в Дубаї – через мінімальне пошкодження.

Іга Швьонтек Instagram

Можна зрозуміти директора еміратського турніру Талака, який наполягає на введенні серйозних санкцій у вигляді зняття рейтингових очок для топових "відмовниць". Адже публіка приходить на найкращих, які до цієї публіки не поспішають їхати, хоч нібито мають обов'язок.

Тенісистки теж мають рацію. Майже неможливо зіграти за два тижні два великі турніри на високому рівні. Тут хоч би без травм обійтися. В Дубаї, наприклад, не зуміли вийти на гру або знялися під час матчів третя ракетка світу Єлена Рибакіна (що для нас добре, адже виходила на Світоліну у чвертьфіналі), Паула Бадоса, Барбора Крейчикова, Гейлі Баптист, Сара Бейлек. Чималенький список.

Найближчим часом розбіжності в позиціях WTA, організаторів змагань та спортсменок меншими не стануть. Принаймні, поки гроші аж настільки правлять світом спорту. Це проблема не тільки тенісу, а всіх "багатих" видів.

Головні дійові особи турнірів

Через причини, описані вище, в Досі та Дубаї дуже часто "вистрілюють" ті, від кого не дуже чекають. Минулого року титули здобули Аманда Анісімова та Мірра Андрєєва, причому обидві попередній сезон у підсумку завершили в топ-10.

Зараз же найбільша кількість несподіванок припала на Доху. У півфінали там не зуміла пробитися жодна представниця чільної десятки рейтингу. І якщо 19-річна канадійка Вікторія Мбоко постійно прогресує й уже має на своєму рахунку титул на домашньому "тисячнику" в Монреалі, то на Альону Остапенко, Марію Саккарі та Кароліну Мухову в півфіналі не особливо чекали.

Чешка в підсумку стала чемпіонкою, впоравшись у фіналі зі Мбоко. Мухова у свої 29 років постійно перебуває в районі топ-20, однак виграла загалом усього другий турнір WTA в кар'єрі. І тут же знялася з Дубая, що нікого не здивувало.

Кароліна Мухова Instagram

В Еміратах до вирішальних матчів дійшов більш прогнозований склад тенісисток. У півфіналах грали лише представниці топ-10. Окрім Світоліної, виключно американки. Титул, як ми знаємо, здобула Пегула.

Що далі

За 10 днів, 4 березня, стартує наступний турнір серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. Одразу за ним – змагання такої ж категорії в Маямі. Втіхою для тенісисток є те, що ці турніри розтягнуті в часі майже на місяць, а не на два тижні, як Доха та Дубай.

Там ми точно побачимо у справі всіх найкращих гравчинь світу. А поки – невелика пауза.