Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сіннер сенсаційно програв у чвертьфіналі турніру АТР в Досі

Станіслав Матусевич — 20 лютого 2026, 00:40
Сіннер сенсаційно програв у чвертьфіналі турніру АТР в Досі
Яннік Сіннер
Getty Images

Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер несподівано поступився чеху Якубу Меншику (16) у чвертьфіналі турніру серії АТР 500 у катарській Досі.

Гра тривала 2 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(3), 6:2, 3:6.

Qatar ExxonMobile Open – ATP 500
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $2,833,335
Чвертьфінал, 19 лютого

Якуб Меншик (Чехія) – Яннік Сіннер (Італія) 7:6(3), 2:6, 6:3

Тенісисти раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Меншик зіграє проти Артура Фіса (40, Франція).

Зазначимо, що головний суперник Сіннера, лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас також виступає в Досі. У своєму чвертьфіналі він так само програв перший сет на тай-брейку "нейтральному" Карену Хачанову (17), та все ж зумів перемогти з рахунком 6:7(3), 6:4, 6:3.

У півфіналі Алькарас протистоятиме іншому росіянину, Андрєю Рубльову (14).

Нагадаємо, що на жіночому турнірі серії WTA 1000 у Дубаї визначилися півфіналістки. Однією з них стала українка Еліна Світоліна (9), яка не без проблем здолала у чвертьфіналі хорватку Антонію Ружич (67).

Доха Яннік Сіннер Карлос Алькарас

Яннік Сіннер

Вважаю Новака найвеличнішим гравцем уже багато років, – Сіннер оцінив програш Джоковичу на АО
Джокович став другим фіналістом Australian Open, сенсаційно обігравши чинного чемпіона турніру
Фаворити перемогли по-різному: визначилися півфіналісти Australian Open у чоловіків
Визначилися всі чвертьфіналісти Australian Open в чоловічому одиночному розряді
Сіннер був близький до зняття в третьому колі Australian Open, однак зумів виграти матч

Останні новини