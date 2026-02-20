Сіннер сенсаційно програв у чвертьфіналі турніру АТР в Досі

Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер несподівано поступився чеху Якубу Меншику (16) у чвертьфіналі турніру серії АТР 500 у катарській Досі.

Гра тривала 2 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(3), 6:2, 3:6.

Qatar ExxonMobile Open – ATP 500

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $2,833,335

Чвертьфінал, 19 лютого

Якуб Меншик (Чехія) – Яннік Сіннер (Італія) 7:6(3), 2:6, 6:3

Тенісисти раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Меншик зіграє проти Артура Фіса (40, Франція).

Зазначимо, що головний суперник Сіннера, лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас також виступає в Досі. У своєму чвертьфіналі він так само програв перший сет на тай-брейку "нейтральному" Карену Хачанову (17), та все ж зумів перемогти з рахунком 6:7(3), 6:4, 6:3.

У півфіналі Алькарас протистоятиме іншому росіянину, Андрєю Рубльову (14).

Нагадаємо, що на жіночому турнірі серії WTA 1000 у Дубаї визначилися півфіналістки. Однією з них стала українка Еліна Світоліна (9), яка не без проблем здолала у чвертьфіналі хорватку Антонію Ружич (67).