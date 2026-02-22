Алькарас став чемпіоном на турнірі АТР 500 у Досі

Лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас легко виграв фінальний матч у француза Артура Фіса (40) на турнірі серії АТР 500 у катарській Досі.

Гра тривала лише 52 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

Qatar ExxonMobile Open – ATP 500

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $2,833,335

Фінал, 21 лютого

Карлос Алькарас (Іспанія) – Артур Фіс (Франція) 6:2, 6:1

Тенісисти зустрічалися втретє, іспанець виграв усі три матчі.

Алькарас продовжив свою безпрограшну серію у Турі до 12 матчів. Три тижні тому він вперше став чемпіоном на Australian Open. Карлос зіграв у 33 фіналі турнірів АТР у своїй кар'єрі й здобув 26 титул.

Нагадаємо, що головний опонент Алькараса, друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер завершив боротьбу в Досі на стадії чвертьфіналу, поступившись представнику Чехії Якубу Меншику (16).