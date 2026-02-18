Світоліна виграла поєдинок двох мам і вийшла у чвертьфінал турніру в Дубаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна (9) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000, що відбувається в Дубаї. Наша тенісистка зламала опір швейцарки Белінди Бенчич.

Гра тривала 2 години 2 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:1, 6:3.

Еліна непогано розпочала зустріч і повела 3:1 у першій партії, проте 4 наступні гейми взяла Бенчич і втримала перевагу до завершення сету.

Надалі Світоліна ніби перемкнулася на більш високу передачу. Українка рознесла суперницю в другій партії, зробивши 12 вінерсів за лише 3 невимушених помилок.

І в третьому сеті перевага Еліни не викликала сумнівів. У своєму стилі одеситка змусила похвилюватись уболівальників, не подавши на матч за рахунку 5:2, однак тут же на прийомі завершила матч на свою користь.

За поєдинок Світоліна 9 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Третє коло, 18 лютого

Еліна Світоліна (Україна) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 4:6, 6:1, 6:3

Тенісистки зустрічалися вшосте, українка перемогла в чотирьох останніх матчах. У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти Антонії Ружич (67, Хорватія), яка трохи раніше через відмову суперниці пройшла Єлену Рибакіну (3, Казахстан). Матч відбудеться 19 лютого, час його початку визначиться пізніше.

Зазначимо, що Світоліна та Бенчич є двома тенісистками-мамами, що знаходяться найвище в поточному рейтингу WTA.

Еліна вигравала змагання в Дубаї у 2017 та 2018 роках.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах Світоліна пройшла іспанку Паулу Бадосу (70), яка відмовилася від продовження поєдинку після програного першого сету.