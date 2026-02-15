Чемпіонка турніру в Досі знялася зі змагання в Дубаї: відома причина

Переможниця турніру серії WTA 1000 в Досі чешка Кароліна Мухова (19) знялася зі змагань аналогічної категорії в Дубаї, які стартували 15 лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Мухова відмовилася від участі у третьому "тисячнику" сезону через втому. Оскільки турніри в Досі та Дубаї проходять протягом двох тижнів поспіль, ситуація, коли чемпіон катарського змагання відмовляється приїжджати до Еміратів, є типовою.

Окрім Мухової, не виступлять у Дубаї китаянка Чжен Ціньвень (26) та грекиня Марія Саккарі (52) через хвороби.

Раніше стало відомо, що пропустять турнір в ОАЕ дві перші ракетки світу: Аріна Сабалєнка та Іга Швьонтек.

Українка Марта Костюк (23) продовжує відновлюватись від травми, отриманої в першому колі Australian Open, і також у Дубаї не зіграє.