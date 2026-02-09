Ястремська вдало стартувала на турнірі в Досі й вийшла на Світоліну

Даяна Ястремська (42) успішно стартувала на турнірі серії WTA 1000 у катарській Досі, обігравши в першому колі іспанку Крістіну Букшу (56).

Гра тривала 2 години 34 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 7:6(5).

У першій партії Ястремська вела 5:0, дозволила суперниці скоротити розрив до мінімуму, після чого під нуль прийняла на сет.

Друга партія відзначилась великою кількістю брейків. Букша взяла лише дві свої подачі, однак цього вистачило, щоб вирівняти ситуацію в грі.

У вирішальному сеті знову відбувалися гойдалки, Даяна не зуміла подати на матч, ведучи 5:3 і маючи 30:0, потім поступалася 5:6, однак все ж перевела партію на тай-брейк і в підсумку перемогла.

За поєдинок Ястремська 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і 9 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та зробила 9 брейків.

Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло, 9 лютого

Даяна Ястремська (Україна) – Крістіна Букша (Іспанія) 6:4, 4:6, 7:6(5)

Тенісистки зустрічалися вдруге, обидва рази перемогла українка. У наступному раунді змагань Ястремська зустрінеться з сьомою сіяною Еліною Світоліною, яка пропускає перше коло турніру в Досі через високий посів.

Нагадаємо, що 9 лютого вийшов оновлений рейтинг-лист WTA, згідно з яким Світоліна та Ястремська піднялися кожна на одну позицію.