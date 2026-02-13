Стародубцева програла на старті кваліфікації турніру в Дубаї

Юлія Стародубцева (103) не зуміла вийти в основну сітку турніру серії WTA 1000 у Дубаї, ОАЕ, поступившись у півфіналі кваліфікації румунці Єлені Габріелі Русе (72).

Гра тривала 2 години 25 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 7:6(3), 1:6.

У другій партії Юлії вдалося за 4:5 відіграти подачу суперниці на матч і зрештою перемогти на тай-брейку. Однак третій сет повністю пройшов під контролем Русе.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і 2 брейки. Її суперниця виконала 9 ейсів, 6 разів помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Півфінал кваліфікації, 13 лютого

Єлена Габріела Русе (Румунія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:7(3), 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися.

В основній сітці турніру в Досі виступлять українки Еліна Світоліна (9) і Даяна Ястремська (42).

Нагадаємо, що тиждень тому Стародубцева не зуміла вийти в основну сітку змагань аналогічної категорії в катарській Досі.