Етап Діамантової ліги в Досі перенесли через воєнні дії на Близькому Сході

Початкок етапу Діамантової ліги в Досі перенесли з 8 травня на 19 червня, щоб застерегти від ймовірної небезпеки атлетів на змаганнях, яка виникла унаслідок воєнних подій на Близькому Сході.

Про це повідомляється на сайті організаторів.

Також через очікуване підвищення температури в червні подію перенесли на Міжнародний стадіон Халіфа, який обладнаний системою клімат-контролю.

Нова дата проведення турніру в Досі розташовується в календарі між змаганнями в Осло 10 червня та етапом у Парижі 28 червня. Відкриття серії відбудеться 16 травня в Шанхаї, а фінальні виступи пройдуть 4 та 5 вересня у Брюсселі.

Нагадаємо, зірковий чемпіон зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс не виступить на етапі Діамантової ліги в Осло через весілля, яке він вже запланував з майбутньою дружиною у французьких Канах.