Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Етап Діамантової ліги в Досі перенесли через воєнні дії на Близькому Сході

Микола Літвінов — 8 квітня 2026, 14:36
Етап Діамантової ліги в Досі перенесли через воєнні дії на Близькому Сході
Початкок етапу Діамантової ліги в Досі перенесли з 8 травня на 19 червня, щоб застерегти від ймовірної небезпеки атлетів на змаганнях, яка виникла унаслідок воєнних подій на Близькому Сході.

Також через очікуване підвищення температури в червні подію перенесли на Міжнародний стадіон Халіфа, який обладнаний системою клімат-контролю.

Нова дата проведення турніру в Досі розташовується в календарі між змаганнями в Осло 10 червня та етапом у Парижі 28 червня. Відкриття серії відбудеться 16 травня в Шанхаї, а фінальні виступи пройдуть 4 та 5 вересня у Брюсселі.

Нагадаємо, зірковий чемпіон зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс не виступить на етапі Діамантової ліги в Осло через весілля, яке він вже запланував з майбутньою дружиною у французьких Канах.

Діамантова ліга Доха Близький Схід

Діамантова ліга

Останні новини