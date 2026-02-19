Світоліна обіграла "лакі-лузерку" і вийшла у півфінал турніру в Дубаї

Еліна Світоліна (9) у непростому поєдинку перемогла представницю Хорватії Антонію Ружич (67) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000, що відбувається в Дубаї.

Гра тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:3.

Зазначимо, що Ружич у Дубаї програла в кваліфікації і потрапила в основну сітку як "лакі-лузер".

Попри очікування, матч вийшов непростим. Ружич не мала, чого втрачати, тому перші півтора сети виглядала розслабленою та впевненою в собі. Світоліна до успішних атак суперниці виявилася не зовсім готовою. Перша партія заслужено пішла до активу хорватки.

У другому сеті поступово перевага перешла до українки. За рахунок досвіду та стабільності Еліна дочекалася періоду спаду в суперниці й після рахунку 1:1 не дозволила їй взяти жодної своєї подачі – 6:2.

У третій партії головною інтригою було, коли Світоліній вдасться зробити вирішальний брейк. Кожна подача Ружич "підвисала", і після шостого гейму Еліна все ж повела 4:2. Подальше було справою техніки, одеситка вперше за 7 років пробилася в півфінал у Дубаї.

За поєдинок Світоліна 7 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Чвертьфінал, 19 лютого

Еліна Світоліна (Україна) – Антонія Ружич (Хорватія) 3:6, 6:2, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гофф зі США.

Еліна вигравала змагання в Дубаї у 2017 та 2018 роках, а у 2019-му востаннє доходила до півфіналу.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах Світоліна пройшла іспанку Паулу Бадосу (70), яка відмовилася від продовження поєдинку після програного першого сету. У третьому раунді Еліна обіграла швейцарку Белінду Бенчич (13).