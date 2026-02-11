Світоліна не зуміла обіграти росіянку і вийти у чвертьфінал турніру в Досі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (9) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 у катарській Досі, поступившись у третьому колі представниці Росії Анні Калінській (28).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.

Перший сет зустрічі проходив у рівній боротьбі. а його долю вирішив єдиний брейк Калінської у шостому геймі, в якому Еліна мала 40:15.

У другій партії після стартового обміну брейками, здавалося, в українки є шанс змінити перебіг подій на корті. За рахунку 3:2 на свою користь Світоліна отримала брейк-пойнт, однак в атаці не влучила по довжині нескладний форхенд, після чого не зуміла взяти в матчі жодного гейму.

За поєдинок Світоліна 5 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і 1 брейк. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Третє коло, 11 лютого

Анна Калінская (-) – Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:3

Тенісистки зустрічалися вчетверте, "нейтралка" здобула першу перемогу. У чвертьфіналі Калінская зіграє проти чешки Кароліни Мухової (19).

Найкращий для себе результат в Досі Світоліна показала в 2019 році, коли дійшла до чвертьфіналу. Торік Еліна програла тут у другому колі.

Матч проти Калінскої став для 31-річної одеситки 650-м на рівні WTA. У цих поєдинках Світоліна здобула 423 перемоги.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стартувала на турнірі в Досі з другого кола, в якому обіграла співвітчизницю Даяну Ястремську.