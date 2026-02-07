Стародубцева не змогла подолати кваліфікацію і вийти в основну сітку турніру в Досі

Юлія Стародубцева (102) не зуміла вийти до основної сітки турніру серії WTA 1000 у катарській Досі, поступившись у фіналі кваліфікації японці Моюці Учідзімі (87).

Гра тривала 2 години 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 4:6.

У третій партії шанси на перемогу мали обидві тенісистки, однак вирішальним став брейк японки у сьомому геймі.

За поєдинок Стародубцева 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 4 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Фінал кваліфікації, 7 лютого

Моюка Учідзіма (Японія) – Юлія Стародубцева (Україна) 2:6, 6:4, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися.

В основній сітці турніру в Досі виступлять українки Еліна Світоліна (10) і Даяна Ястремська (43), які вже дізналися своїх перших суперниць.

Нагадаємо, що в півфіналі кваліфікації Стародубцева легко обіграла хорватку Антонію Ружич (67).