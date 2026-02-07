Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стародубцева не змогла подолати кваліфікацію і вийти в основну сітку турніру в Досі

Станіслав Матусевич — 7 лютого 2026, 12:43
Стародубцева не змогла подолати кваліфікацію і вийти в основну сітку турніру в Досі
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (102) не зуміла вийти до основної сітки турніру серії WTA 1000 у катарській Досі, поступившись у фіналі кваліфікації японці Моюці Учідзімі (87).

Гра тривала 2 години 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 4:6.

У третій партії шанси на перемогу мали обидві тенісистки, однак вирішальним став брейк японки у сьомому геймі.

За поєдинок Стародубцева 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 4 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Qatar TotalEnergies Open WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Фінал кваліфікації, 7 лютого

Моюка Учідзіма (Японія) – Юлія Стародубцева (Україна) 2:6, 6:4, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися.

В основній сітці турніру в Досі виступлять українки Еліна Світоліна (10) і Даяна Ястремська (43), які вже дізналися своїх перших суперниць.

Нагадаємо, що в півфіналі кваліфікації Стародубцева легко обіграла хорватку Антонію Ружич (67).

Доха Юлія Стародубцева WTA 1000

Доха

Світоліна і Ястремська можуть зустрітися між собою в другому колі турніру WTA 1000 в Досі
Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації на турнірі в Досі
Стародубцева отримала першу суперницю в кваліфікації турніру WTA 1000 у Досі
"Нейтральна" перша ракетка світу не виступить на великому турнірі в Досі: відома причина
Костюк знялася з турніру серії WTA 1000 в катарській Досі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік