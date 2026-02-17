Світоліна через відмову суперниці вийшла в третє коло турніру в Дубаї

Еліна Світоліна (9) вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 у Дубаї. У матчі другого раунду змагань суперниця українки, іспанка Паула Бадоса, відмовилася продовжувати поєдинок, програвши перший сет з рахунком 4:6.

Перша партія не була простою для Еліни. В неї не пішла перша подача (48% влучань), відповідно, виникали проблеми у власних геймах. Бадоса вела 3:0 і 4:2, однак, віддавши свою наступну подачу з рахунку 30:0, іспанка розклеїлася, чим вміло скористалася Світоліна – 6:4.

Після завершення першого сету Бадоса викликала на корт фізіо та зрештою ухвалила рішення не продовжувати боротьбу.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Друге коло, 17 лютого

Еліна Світоліна (Україна) – Паула Бадоса (Іспанія) 6:4, відмова Бадоси

Тенісистки зустрічалися втретє, українка тричі перемагала. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє проти Белінди Бенчич (13, Швейцарія). Матч відбудеться 18 лютого, час початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що у стартовому матчі "тисячника" в Дубаї Даяна Ястремська поступилася представниці Індонезії Джаніс Тджен.