Дві перші ракетки світу відмовилися від участі в турнірі серії WTA 1000 в Дубаї

Дві перші ракетки світу: білоруска Аріна Сабалєнка та полька Іга Швьонтек не зіграють на турнірі серії WTA 1000, що відбудеться з 15 по 21 лютого в Дубаї, ОАЕ.

Про це повідомляє The Tennis Letter.

Лідерка світового рейтингу Сабалєнка заявила, що не відчуває себе готовою на 100%. Раніше "нейтральна" тенісистка пропустила змагання аналогічної категорії в катарській Досі.

Швьонтек повідомила, що не зіграє в Дубаї через зміни у своєму розкладі. У Досі полька поступилася у чвертьфіналі грекині Марії Саккарі.

Раніше стало відомо, що у Дубаї не зіграє друга ракетка України Марта Костюк. Вона продовжує відновлюватися від розриву зв'язок гомілкостопа, отриманого в першому колі цьогорічного Australian Open.

В ОАЕ зіграють дві представниці України: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.