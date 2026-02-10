Світоліна впевнено обіграла Ястремську в українському дербі в Досі

Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна впевнено вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 у катарській Досі, розгромивши іншу українку, Даяну Ястремську (42).

Гра тривала 1 годину 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

Матч складався дуже просто для Еліни. За рахунок стабільності вона грамотно збирала помилки Даяни, а за потреби сама вмикалася й забирала розіграші. Однак за 3:0 у другому сеті раптом гра змінилася, Ястремська стала менше помилятися й вирівняла ситуацію, 4:4. Все ж досвід допоміг першій ракетці України здобути перемогу.

За поєдинок Світоліна 5 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і 6 брейків. Ястремська виконала 2 ейси, 6 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Друге коло, 10 лютого

Еліна Світоліна (Україна) – Даяна Ястремська (Україна) 6:1, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге, у третьому колі US Open 2019 ще більш переконливу перемогу здобула Еліна. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє проти переможниці матчу між Еммою Наварро (18, США) та Анною Калінскою (28, -).

Нагадаємо, що на старті турніру в Досі Ястремська перемогла іспанку Крістіну Букшу (56) у важкому матчі. Світоліна перше коло через високий номер посіву пропускала.