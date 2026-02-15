Українська правда
Ястремська зазнала поразки від представниці Індонезії на старті турніру в Дубаї

Станіслав Матусевич — 15 лютого 2026, 10:50
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (42) невдало стартувала на турнірі серії WTA 1000 у Дубаї, ОАЕ, поступившись у першому колі представниці Індонезії Джаніс Тджен (46).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 1:6.

За поєдинок Ястремська не подавала навиліт, зробила 7 подвійних помилок і не реалізувала єдиний брейк-пойнт. Її суперниця виконала 3 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Dubai Duty Free Tennis Championships WTA 1000
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Перше коло, 15 лютого

Дженіс Тджен (Індонезія) – Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися. Ястремська всьоме виступила на турнірі в Дубаї і вчетверте поступилася в першому колі. 

З українок на змаганні в ОАе в одиночному розряді залишилася тільки Еліна Світоліна (9). Завдяки сьомому номеру посіву, вона розпочне боротьбу з другого кола.

Нагадаємо, поточного тижня Даяна Ястремська на турнірі в Досі аналогічної категорії програла у другому раунді якраз Світоліній.

