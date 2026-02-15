Директор турніру в Дубаї – про зняття перших ракеток: Штрафи не допоможуть, треба знімати очки

Салах Талак, директор Dubai Duty Free Tennis Chempionships, турніру серії WTA 1000, який з 15 по 21 лютого проходить у Дубаї, різко відреагував на зняття зі змагань двох перших ракеток світу, Аріни Сабалєнки та Іги Швьонтек.

Про це повідомляє Tennis Temple.

" Учора ввечері було прикро і несподівано отримати новину про відмову Арини та Іги. А причини мали дещо дивний вигляд. Іга сказала, що психологічно не готова змагатися, а Сабалєнка – що має незначні пошкодження. Тож не знаю. Я вважаю, що покарання для гравців за зняття має бути жорсткішим: не тільки штрафи, а й зняття рейтингових очок", – заявив Талак.

Змагання в Дубаї є одним із десяти обов'язкових турнірів категорії WTA 1000 у календарі Туру. Згідно з регламентом WTA, відмова від обов'язкового турніру тягне за собою низку наслідків, включно з грошовими штрафами, які можуть зростати для повторних порушень, а також отримання "нульового" результату в рейтингу.

Гравці, які посилаються на травми, повинні пройти огляд у лікаря турніру для підтвердження ушкодження, тоді як причину "зміна розкладу" можна використати тричі за сезон, і в такому разі нараховується нуль очок, але без штрафу.

"Я думаю, штраф нічого не змінить. Вважаю, треба знімати очки. Грошове покарання не допоможе. Багато років тому Серена Вільямс знялася і отримала штраф $100 тисяч. Але що для неї $100 тисяч? Вона поїхала б на інший турнір і заробила мільйон. Тож штраф – не проблема. У нас скоро буде зустріч у Римі, і я хочу підняти це питання. У нас є представник міжнародної групи, який буде говорити з WTA від нашого імені. Адже прикро, що ми витрачаємо величезні кошти на модернізацію інфраструктури, а зрештою гравці – головна складова турніру", – підсумував Талак.

Нагадаємо, що на турнірі в Дубаї не виступлять чинна чемпіонка змагань в Досі чешка Кароліна Мухова, а також українка Марта Костюк.