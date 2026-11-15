Фінал Підсумкового турніру Світоліна – Андрєєва: українка проти росіянки, досвід проти молодості

На Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі залишилося провести останній, найголовніший та найцікавіший поєдинок. І до того ж, найпринциповіший. У фінальному матчі зустрінуться українка Еліна Світоліна та "нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва.

Зрозуміло, що без політичного підґрунтя у протистоянні не обійдеться. Окрім цього, тенісистки вже грали між собою на груповій стадії змагань, і результат матчу вийшов дуже неприємним. Тож інтриги вистачатиме.

Про головні моменти довгоочікуваного фіналу поговоримо у цьому матеріалі.

Еліна Світоліна, 32 роки, 6 ракетка світу

Сезон-2026 вийшов для лідерки українського тенісу найвдалішим за останні п'ять років. Світоліна стала переможницею двох турнірів, особливо варто відзначити "тисячник" в Римі, який одеситка виграла втретє в кар'єрі.

На Australian Open Еліна дійшла до півфіналу, що дало їй можливість після австралійського мейджору вперше з 2021 року повернутися до десятки найсильніших. У першій половині сезону тенісистка стабільно доходила до вирішальних стадій великих змагань.

Еліна Світоліна в Римі, 2026 рік Getty images

Друга половина сезону Світоліній не вдалася. Через доволі щільний графік накопичилися пошкодження, свою роль зіграли проблеми в особистому житті, які призвели до жовтневого розлучення з чоловіком Гаелем Монфісом. Ще й тренер Ендрю Беттлз не зміг допомогти підопічній в Індіан-Веллсі.

Всі ці проблеми призвели до того, що Світоліна приїхала на свій перший за 7 років і четвертий загалом WTA Finals у ролі аутсайдерки. Букмекери вважали, що менше за неї шансів на титул має лише інша українка, Марта Костюк, яка замінила на груповому етапі лідерку світового рейтингу Єлену Рибакіну.

Негараздів у Костюк було ще більше, що в результаті прогнозовано призвело до трьох програних матчів. Турнірний шлях Світоліної вийшов набагато цікавішим.

Еліна розпочала груповий етап Підсумкового турніру з безбарвної поразки від майбутньої суперниці по фіналу, Андрєєвої. Перший "бублик" сезону в другому сеті ніби підкреслював вірність котирувань букмекерів.

Стартова партія матчу проти чешки Кароліни Мухової оптимізму не додала – 3:6. Поразка в цьому поєдинку фактично викреслювала Світоліну з числа претенденток на півфінал.

Однак із другого сету все змінилося. Не в матчі – на турнірі.

Українка не заграла одразу феєрично. Трансформацію її тенісу можна порівняти з одужанням від хвороби. У матчі з Муховою, яка сама не демонструвала нічого видатного, для перемоги у двох наступних партіях вистачило більш якісної подачі та кращого тримання м'яча в межах корту.

Для успіху в "лобовому" поєдинку за вихід до півфіналу з "нейтральною" Аріною Сабалєнкою рівня останніх двох сетів поєдинку з Муховою було б недостатньо. І Світоліна продовжила свій турнірний прогрес.

У попередніх матчах проти Сабалєнки Еліна не могла нічого вдіяти з потужністю та темпом гри суперниці (1 перемога в 7 матчах). В Індіан-Веллсі це нарешті вдалося. Перевага українки не була беззаперечною: суперниці вдалося взяти другий сет. Зате у третьому після програної на старті своєї подачі Світоліна взяла одразу шість геймів поспіль і перевела матюкливу суперницю в статус глядача.

До півфіналу проти молодої чешки Лінди Носкової Еліна, здається, остаточно повернула собі найкращі кондиції. Найголовніше – віру в себе. Дуже непросту суперницю, яка поточного сезону на повну розкрила свій талант, Світоліна розібрала на запчастини, взявши реванш за поразку в фіналі Кубку Біллі Джин Кінг у вересні. Деякі м'ячі після атак українки деморалізована чешка просто проводжала поглядом, не роблячи спроб до них дістатися.

Завдяки цьому успіху, Еліна вийшла в лідерки сезону WTA за кількістю перемог над представницями топ-10 рейтингу. Таких у неї наразі 11, і це повторення найкращого в кар'єрі результату тенісистки від 2017 року. У неділю одеситка може здобути ще одну, рекордну звитягу.

Єдиною перепоною на шляху до титулу Еліни залишилася інша дебютантка турніру, яка хоч і без прапору, але все одно представляє країну-агресорку.

Мірра Андрєєва, 19 років, 3 ракетка світу

Молода "нейтралка" другий сезон поспіль проводить в еліті світового тенісу. Якщо минулого сезону вона залишилася в кроці від Підсумкового турніру, то у 2026 році достроково забезпечила собі участь у ньому.

Найбільшим успіхом Андрєєвої став дебютний титул Grand Slam, здобутий нею на Ролан Гаррос. Окрім цього, в її активі перемога на турнірі WTA 500 у Лінці, а також фінали "тисячників у Мадриді (поступилася Марті Костюк) та Пекіні.

Мірра Андрєєва з трофеєм Ролан Гаррос Getty images

До своєї дебютної участі у WTA Finals Андрєєва готувалась майже місяць, зробивши паузу у виступах одразу після Пекіна. І це дало плоди.

У стартовому поєдинку непростої групи Підсумкового турніру "нейтралка", як ми вже згадували, впевнено перемогла Еліну Світоліну. У другому – з тим самим рахунком (6:4, 6:0) розібралася з Аріною Сабалєнкою. Ще на один гейм менше Мірра віддала своїй співвітчизниці Діані Шнайдер, яка замінила на останній матч квартету 2 хвору Кароліну Мухову.

Так, можна казати, що Світоліна і Сабалєнка провели відверто слабкі матчі проти Андрєєвої. Білоруска примудрилася з рахунку 4:1 у першому сеті на свою користь програти 11 геймів поспіль. Шнайдер же взагалі нічого не було потрібно.

Однак факт залишається фактом. 19-річна дебютантка Підсумкового турніру втратила у трьох матчах квартету найменше геймів (11) від часу запровадження формату групового етапу на змаганні у 2003 році.

Після невиходу Сабалєнки з групи Андрєєва з наступного тижня посяде найвищу для себе другу позицію рейтингу WTA.

У півфіналі нарешті розгроми від Мірри скінчилися. Джессіка Пегула могла зачепитися за перемогу над "нейтралкою", адже в обох партіях виходила вперед з брейком. Проте у матчі з загалом не дуже високим рівнем тенісу виграти американці не вдалося – 3:6, 4:6.

Головними козирями Андрєєвої є потужна перша подача та один із найкращих у жіночому Турі бекхенд. Від цих двох технічних елементів тенісистка будує всю свою гру. Із технікою та терпінням у неї все в порядку, що дозволяє їй готувати комбінації в довгих розіграшах.

Слабким місцем "нейтралки" є удар справа. Він є і слабшим за силою, і з нього Андрєєва найчастіше помиляється. Тому ефективною тактикою проти неї вважається постійно завантаження м'яча під форхенд. У розіграшах при цьому бажано знаходити першою момент для атаки, не даючи Андрєєвій часу на побудову своїх комбінацій.

Очні зустрічі

Фіналістки Підсумкового турніру провели між собою три поєдинки, два з яких залишилися за Андрєєвою.

Перший було зіграно у чвертьфіналі "тисячника" в Індіан-Веллсі минулого року. На локації, в якій проводиться нинішній WTA Finals, "нейтралка" здобула доволі впевнену перемогу (7:5, 6:3), після чого виграла й сам турнір.

Світоліна переконливо реваншувалася в 1/8 фіналу Australian Open-2026. Чітко зігравши тактично, по повній завантаживши проблемний форхенд опонентки, українка досягла успіху – 6:2, 6:4.

Про третій матч ми вже згадували. П'ять днів тому, у матчі першого туру Групи 2 Підсумкового турніру Андрєєва виграла з рахунком 6:4, 6:0.

Прогноз букмекерів

Явною фавориткою майбутнього фіналу букмекерські контори вважають Андрєєву. На її титул можна поставити в середньому з коефіцієнтом 1.40. На успіх Світоліної – за 3.45.

Якби такі цифри пропонувалися після групового етапу, вони б не викликали сумнівів. Однак у півфіналах ми побачили, що і Світоліна повертається на свій звичний рівень, і проти Андрєєвої боротися цілком реально.

Статистичний момент: на нинішньому Підсумковому Еліна здобула всі три перемоги проти тенісисток, яким програвала останні зустрічі.

Світоліна вже має досвід чемпіонства на WTA Finals у статусі аутсайдерки. У 2018 році українка так само всерйоз не розглядалася претенденткою на титул. Результатом стали 5 перемог поспіль і заслужений трофей. Зараз для повторення історичного результату вистачить чотирьох звитяг.

Де дивитися онлайн матч Світоліна – Андрєєва

Фінальний поєдинок Підсумкового турніру відбудеться 15 листопада о 22:00 за київським часом.

В Україні WTA Finals транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.