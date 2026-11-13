"Нейтральна" Андрєєва здобула третю перемогу на груповому етапі Підсумкового турніру

"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (3) впевнено перемогла свою співвітчизницю Діану Шнайдер (11) у третьому турі Групи 2 Підсумкового турніру.

Гра тривала лише 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

3 тур групового етапу, 13 листопада

Мірра Андрєєва (-) – Діана Шнайдер (-) 6:2, 6:1

Тенісистки зустрічалися втретє, Андрєєва не програвала.

19-річна безпрапорна спортсменка посіла перше місце у групі 2 з трьома перемогами. У півфіналі Андрєєва зустрінеться з американкою Джессікою Пегулою (5), яка стала другою у квартеті 1.

У іншому матчі плейоф точно виступить чешка Лінда Носкова (8). У півфіналі WTA Finals її суперницею буде або українка Еліна Світоліна (6), або "нейтральна" Аріна Сабалєнка (2).

Вирішальний матч групового етапу для першої ракетки України відбудеться одразу після матчу Андрєєвої, орієнтовно о 22:30 за київським часом. Із прев'ю поєдинку можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, Шнайдер отримала шанс зіграти на Підсумковому турнірі через те, що чешка Кароліна Мухова (7), яка вже втратила шанси на вихід із групи, знялася зі змагань перед своїм третім матчем.