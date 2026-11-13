Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

"Нейтральна" Андрєєва здобула третю перемогу на груповому етапі Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 13 листопада 2026, 23:11
Нейтральна Андрєєва здобула третю перемогу на груповому етапі Підсумкового турніру
Мірра Андрєєва
Getty images

"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (3) впевнено перемогла свою співвітчизницю Діану Шнайдер (11) у третьому турі Групи 2 Підсумкового турніру.

Гра тривала лише 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

WTA Finals
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $10,000,000
3 тур групового етапу, 13 листопада

Мірра Андрєєва (-) – Діана Шнайдер (-) 6:2, 6:1

Тенісистки зустрічалися втретє, Андрєєва не програвала.

19-річна безпрапорна спортсменка посіла перше місце у групі 2 з трьома перемогами. У півфіналі Андрєєва зустрінеться з американкою Джессікою Пегулою (5), яка стала другою у квартеті 1.

У іншому матчі плейоф точно виступить чешка Лінда Носкова (8). У півфіналі WTA Finals її суперницею буде або українка Еліна Світоліна (6), або "нейтральна" Аріна Сабалєнка (2).

Вирішальний матч групового етапу для першої ракетки України відбудеться одразу після матчу Андрєєвої, орієнтовно о 22:30 за київським часом. Із прев'ю поєдинку можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, Шнайдер отримала шанс зіграти на Підсумковому турнірі через те, що чешка Кароліна Мухова (7), яка вже втратила шанси на вихід із групи, знялася зі змагань перед своїм третім матчем.

Підсумковий турнір WTA Міра Андрєєва Діана Шнайдер

Підсумковий турнір WTA

Мухова знялася перед останнім матчем групового етапу Підсумкового турніру, її замінить росіянка
Мені здавалося, що я грала краще за суперницю, – Пегула оцінила перемогу над Носковою на WTA Finals
Визначилися півфіналістки від Групи 1 на Підсумковому турнірі в парному розряді
Мені трохи пощастило: Гофф оцінила свою перемогу над Костюк на Підсумковому турнірі
Моє зап'ястя більше не витримувало навантаження: Костюк – про поразку від Гофф

Останні новини