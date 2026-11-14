Сабалєнка не стримала емоцій у матчі зі Світоліною: у мережі розібрали образливу фразу білоруски на адресу українки

Аріна Сабалєнка опинилася в центрі уваги через свою емоційну реакцію під час матчу проти Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі WTA.

У мережі з'явилося відео, на якому, судячи з руху губ, білоруська тенісистка нібито вимовляє на адресу українки образливу фразу російською мовою.

Користувачі соцмереж припускають, що Сабалєнка сказала: "Й*бана сука українська на**й".

Сам епізод стався під час вирішального матчу групового етапу Підсумкового турніру. Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу над "нейтральною" Сабалєнкою (6:3, 3:6, 6:1) та пробилася до півфіналу змагань.

Вже у суботу, 14 листопада, українка протистоятиме чешці Лінді Носковій (8), яка стала першою у квартеті 1.

Раніше повідомлялося, що Світоліна повторила найкращий результат сезону за кількістю перемог над тенісистками з першої десятки світового рейтингу.