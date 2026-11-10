Світоліна без шансів поступилася росіянці Андрєєвій у першому матчі Підсумкового турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) програла "нейтральній" Міррі Андрєєвій (3) у матчі першого туру Групи 2 Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі.

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 0:6.

У першій партії боротьба йшла виключно на подачах Світоліної. Андрєєва не робила нічого особливого, просто збирала невимушені помилки суперниці. І якісно подавала у своїх геймах (загалом 88% виграних м'ячів на першій подачі). Іноді ставало відверто незрозуміло, хто вперше у 19 років виступає на Підсумковому турнірі, а в чиєму активі є титул WTA Finals-2018.

"Нейтралка" зробила брейк під нуль у середині сету, і лише за рахунку 5:4 в неї пропала перша подача. Еліна мала один брейк-пойнт, але реалізувати його не вдалося – 4:6.

В другій партії все стало зовсім сумно. Українка не зуміла втримати жодної своєї подачі, і довга боротьба у геймі Андрєєвої за 0:5 виглядала, швидше, агонією. Справа завершилася принизливим "бубликом".

За матч Світоліна не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та не спромоглася на жоден брейк із 6 можливостей. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 6 помилок на подачі та 4 брейки.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

1 тур групового етапу, 10 листопада

Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 4:6, 0:6

Тенісистки зустрічалися втретє, українка має одну перемогу.

У Групі 2, окрім Світоліної та Андрєєвої, виступають "нейтральна" Аріна Сабалєнка (2) та чешка Кароліна Мухова (7). У першому матчі дня між цими тенісистками сильнішою виявилася Сабалєнка.

Спортсменки на груповій стадії грають за коловою системою, з кожного квартету до півфіналу виходять по дві найсильніші.

Наступний матч Світоліна проведе 11 листопада проти Мухової.

Нагадаємо, напередодні інша українка, Марта Костюк (10) в межах групи 1 поступилася чешці Лінді Носковій (8).